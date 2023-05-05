陸電動車充電專利數 世界居冠

全球電動汽車銷售情況火熱，而「電池」便是車款能否勝出的關鍵要素，這也帶動車企在電池專利技術上的開發。東京專利分析公司統計數據指，目前中國大陸提交的專利申請數位居全球第一，領先日、德、美、韓。

據日經新聞報導，東京專利分析公司Patent Result報告顯示，與其他國家相比，中國大陸提交了最多與電動汽車充電和換電相關的專利申請。報告稱，2010年到2022年間，中國企業在這些領域累計提交了41,011項專利申請，數量居全球之冠；日本以提交26,962項申請位居第二；德國為16,340項，排名第三；美國為14,325項，排名第四；韓國以11,281項，排名第五。

進一步觀察，雖然從各國各車企申請數來看，中國排名靠前的企業較少，但由於中國市場有許多新興企業、涉及的領域又廣泛，推高了整體的申請數量。

而專利通常在提交申請1年半以後才會公開，若加上2021年以後尚未公開的專利，考量近年電動汽車市場火熱，實際的申請數應更多。

報導指，在中國企業申請的專利中，就內容來看，涉及快速充電技術占17%，電池更換技術占10%，遠高於日本、德國和美國車企的1至3%，顯示中國企業似乎專注於快速充電技術。報導指，今後可能存在中國壟斷相關技術的風險。

另，中國企業關注的領域還包含充電站的設計和控制、電力傳輸和無線充電等。

韓國能源調研機構SNE Research曾預估，到2035年，全球對電動車電池產能需求將增加5倍。如今，電動汽車成為全球趨勢，而電池充電的穩定性、便利性作為消費者選購時的關鍵因子，未來各國、各車廠在EV電池專利的研發大戰中，預料將投入更多資源。