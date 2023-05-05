五一假期湧人潮 海南免稅購物人財雙增

剛剛過去的「五一」假期（4月29日至5月3日），海南離島免稅市場人財兩旺。據海口海關4日發布的統計數據顯示，海口海關共監管海南離島免稅購物金額8.83億元（人民幣，下同），購物人次10.9萬人次，較2022年「五一」假期分別增長120%和158%。

中新社報導，今年「五一」期間，海南各大免稅店人頭攢動，購物人數激增。在省會海口，海控全球精品免稅城（簡稱「GDF免稅城」）客流量同比增長40%。在著名旅遊城市三亞，中免三亞國際免稅城銷售總監葉蓉介紹說，為應對假日客流，該店有針對性優化店內購物和結帳通道。

海南各免稅店配合「五一」假期推出了一系列專屬優惠。如GDF免稅城聯手雅詩蘭黛、古馳、嬌韵詩等多家國際一線品牌，在店內同步開設主題快閃店，展陳國外同步上市的首發首秀新品，遊客可享受免稅價與優惠券的疊加優惠。

4月1日以來，隨著海南離島免稅新增提貨方式的落地實施，15類2萬元（含）以下免稅品可「即購即提」，5萬元（含）以上免稅品可「擔保即提」，充分滿足了離島旅客「即時消費」的購物需求。

有遊客表示，「即購即提」政策能夠使其在免稅店當場提貨，邊買邊玩，大大增加了度假樂趣。數據顯示，今年以來海南免稅消費復甦勢頭強勁。第一季度海口海關共監管離島免稅購物金額169億元，同比增長14.6%。按照官方年初定下的目標，全年離島免稅購物銷售額要突破800億元。