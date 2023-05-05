多地搶當汽車城 廣州產量穩居首位

大陸新能源汽車的產業新格局正加速形成，各城市都爭相努力發展為新的「汽車城」，但從數據來看，廣州依舊穩居「汽車產量第一城」的地位。

中國經濟周刊報導，天眼查數據顯示，大陸現存超31.6萬家汽車製造業企業。從企業分布情況來看，江蘇有4.5萬家，占比14.2%，排在第一位；浙江的11.66%和山東的10.01%緊跟在後；河北的8.53%和廣東的8.40%排在第四、第五位。約60%的企業成立在10年以內。

在傳統汽車時代，大陸形成了七大汽車工業城市，分別是上海、廣州、長春、重慶、柳州、武漢、北京。

如今，隨著新能源與智能網聯汽車成為各地激烈競爭的對象，汽車工業城市傳統格局正在變革。

汽車產業是廣州的第一大產業，2021年產值超人民幣6,000億元，產量296.6萬輛、創稅人民幣363.5億元，產量和創稅均居全大陸城市第一，是名副其實的汽車重鎮。

2022年廣州汽車產量超310萬輛，連續4年居全大陸城市之首。其中，新能源汽車實現產值、產量分別為人民幣446.61億和31.37萬輛，分別年增長1.2倍和1.1倍。

上海和重慶同樣表現不俗。2022年，上海汽車產量為302.45萬輛，其中新能源汽車產量98.86萬輛，年增56.5%。

值得注意的是，特斯拉上海工廠創造了全球矚目的「上海服務、臨港速度」，數據顯示，特斯拉上海超級工廠2022年全年交付超過71萬輛。

以此計算，特斯拉上海工廠貢獻的新能源車產量占比為71.8%。上海還有一項第一：新能源汽車推廣規模突破百萬，達101.3萬輛，位居全球城市第一。

重慶先前汽車產量一度大跌，但近3年，重慶新能源汽車產量增速較快，2020年僅為4.32萬輛；2021年達15.22萬輛，年增252.1%；2022年達36.52萬輛，年增140%。並使2022年重慶汽車產量達209.18萬輛，重新突破200萬輛。