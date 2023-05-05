百城樓市4月降溫 房價下跌城市增多

在經過一季度的「小陽春」後，4月份中國多地樓市小幅降溫。中指研究院4日發布的數據顯示，2023年1-4月，中國百城新建住宅價格累計上漲0.02%，去年同期為上漲0.08%。4月單月，百城新建住宅均價環比上漲0.02%，環比漲幅與上月持平。4月新建住宅價格環比下跌的城市有44個，較上月增加5個。

中新社報導，二手房價同樣有所降溫。該機構數據顯示，2023年1-4月，百城二手住宅價格累計下跌0.31%，去年同期為上漲0.21%。4月單月，百城二手住宅均價環比、同比均較上月跌幅擴大。4月份，二手房價環比下跌的城市有76個，較上月增加8個。

房價回暖乏力與房地產市場活躍度回落直接相關。中指研究院分析師孟新增當日在一場月度市場形勢分析會上表示，2023年1-4月，中國重點100城新建商品住宅月均成交規模較2022年同期增長24.1%，但仍處於2016年以來同期低位。4月份，重點100城新建商品住宅成交面積環比下降超20%，同比增長約40%，前期積壓需求釋放後，市場活躍度回落。

值得注意的是，今年「五一」假期，居民出遊消費意願強烈，但房地產銷售整體表現平淡。根據中指數據，2023年「五一」假期（4月29日-5月3日），代表城市成交規模較去年「五一」假期增長約25%，其中多個城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較2019年同期降幅仍超兩成。

展望後市，孟新增認為，官方對樓市定調不變，各地因城施策仍有空間，一二線核心城市或採用「一區一策」，精準調控，提振信心。

4月28日召開的中央政治局會議重申對剛性和改善性住房需求的支持，強調做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展。分析認為，這意味著短期內穩預期、穩信心仍是樓市政策側重點。

伴隨著各地政策進一步優化調整以及宏觀經濟穩步修復，孟新增表示，二季度全國房地產市場或逐漸趨穩，全國商品房銷售面積環比或小幅增長，但城市分化行情加劇。