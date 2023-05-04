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京東砸266億在北京蓋員工宿舍 4000間租金僅市價一半
為解決員工的居住問題，大陸零售巨頭京東4日宣布，啟動「京東青年城」，投入人民幣60億元（約新台幣266億元），在位於北京亦莊經濟技術開發區的集團總部旁，建成4,000間可拎包入住的員工租賃公寓，並配套幼稚園、商業區、游泳館、健身和休閒娛樂設施，預計租金價格為市價一半。
近年，不少大陸企業承諾保障員工的居住問題，例如格力電器總裁董明珠曾承諾「每人一套房」。據中國基金報，在相關政策上，京東在全大陸各個辦公地、物流園區擁有超2.5萬間員工公寓，在員工居住條件改善上已投入超過人民幣220億元。
據京東集團官方公眾號4日公布訊息，「京東青年城」正式啟動，總建築面積達30多萬平方公尺，將建成近4,000間，有全套家電的員工公寓，包括為初入職場的實習生準備一千多間，緩解他們從學校到職場的住宿壓力。
京東指出，所有公寓都可實現拎包入住，公寓內還配套休閒、娛樂、健身區域，預計租金為市價的一半，同時，將建設可容納12個班級的幼稚園，配套體育健身和休閒娛樂設施及商業區。
「京東青年城」位於北京亦莊的經開區，就在京東集團總部附近，據北京市規劃和自然資源委員會2月時的公開資訊，該地被京東以人民幣31.12億元的價格取得。
去年，京東曾投入人民幣百億元，設立「住房保障基金」，表示住房保障支出成為近年京東在員工福利的最大投入。
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