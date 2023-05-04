東北春耕 新技術幫增產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，隨著氣溫逐漸回升，中國大陸東北糧食主產區開始搶抓農時忙播種。

新華社報導，在產糧大省吉林省可見，農業主產區一片繁忙的春耕景象。

走進位於舒蘭市平安鎮學明家庭農場的育苗大棚，一片翠綠映入眼簾，一行行秧苗嶄露頭角，長勢喜人。大棚外，農場主李學明正帶著農民進行插秧前最後的準備工作。

「今年我們打算種127公頃有機水稻和綠色水稻，爭取早種早收，賣個好價錢，預計這幾天就開始插秧。今年我們採用了新技術，不浸種，不催芽，預計能增加產量5%左右。」李學明說。

近年來，吉林省持續引導廣大農業生產者積極發展大豆油料種植。今年吉林省大豆播種面積將達到492.8萬畝，比上年增加28萬畝，油料作物播種面積達到336萬畝，保持穩定略增。

走訪公主嶺市時了解到，許多農民今年都打算擴大大豆種植面積。

「今年我準備通過玉米大豆帶狀複合種植模式，在傳統間作、套種基礎上，讓兩種作物共生，實現一季雙收種。」公主嶺市東興隆農機作業服務專業合作社理事長李振軍說。

榆樹市是大陸知名的產糧大縣。春耕期間，榆樹市投入各類農機具35000多台（套），農機播種已成為榆樹市春耕的主旋律。隨著農業機械化水平的提高，農業生產效率也得到了提升。

在農業大省黑龍江，春耕生產如火如荼進行中。在綏芬河市，農戶們搶抓春木耳種植期；寧安市馬鈴薯播種進入收尾階段，種植戶使用馬鈴薯膜下滴灌栽培技術，提高了春耕生產效率。

農民

延伸閱讀

大豆食材進校園 嘉縣12校3千名師生每周享用一杯鮮豆漿

整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子

陸首季農業農村經濟開局良好 「菜籃子」供應穩定

今天下午4時入「穀雨」 4生肖易有血光、損財

相關新聞

五一效應 陸內需消費大復甦

大陸五一小長假結束，大陸商務部及文旅部昨（3）日晚間陸續公布餐飲零售及旅遊數據顯示，內需消費強勁復甦，全國重點零售和餐飲...

韓貿協：這三大新興產業 陸出口全球占比最高

環球網引述韓聯社報導，韓國貿易協會旗下國際貿易通商研究院3日發布的一份報告顯示，在五大新興產業中的三大領域——新一代半導...

廣交會中國風 將成外貿增長點

被譽為絲綢界「軟黃金」的香雲紗，穿越約600年歷史而來，在現代舞台上展示出新中式的優雅氣。第133屆廣交會正在廣州舉行，...

香港媒體：港車北上 促灣區融合

「港車北上」於6月1日接受申請，7月1日正式通行。5月2日，香港多份報章發表社評指出，港車北上促灣區融合，再一次體現大陸...

登陸19年 台商夫妻寧德扎根

「轉眼間來大陸已經19年了，一路走來，看著寧德跳躍式發展，感到很震撼。」來自台灣花蓮縣、現年62歲的邱鳳麗近日在福建省寧...

閩東霞浦山村蛻變 民宿發展火熱

住民宿看星星、推門窗見大海、約好友騎行山間……福建寧德市霞浦縣三沙鎮東壁村依山傍海，以獨特美景成為觀光攝影勝地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦