東北春耕 新技術幫增產

近日，隨著氣溫逐漸回升，中國大陸東北糧食主產區開始搶抓農時忙播種。

新華社報導，在產糧大省吉林省可見，農業主產區一片繁忙的春耕景象。

走進位於舒蘭市平安鎮學明家庭農場的育苗大棚，一片翠綠映入眼簾，一行行秧苗嶄露頭角，長勢喜人。大棚外，農場主李學明正帶著農民進行插秧前最後的準備工作。

「今年我們打算種127公頃有機水稻和綠色水稻，爭取早種早收，賣個好價錢，預計這幾天就開始插秧。今年我們採用了新技術，不浸種，不催芽，預計能增加產量5%左右。」李學明說。

近年來，吉林省持續引導廣大農業生產者積極發展大豆油料種植。今年吉林省大豆播種面積將達到492.8萬畝，比上年增加28萬畝，油料作物播種面積達到336萬畝，保持穩定略增。

走訪公主嶺市時了解到，許多農民今年都打算擴大大豆種植面積。

「今年我準備通過玉米大豆帶狀複合種植模式，在傳統間作、套種基礎上，讓兩種作物共生，實現一季雙收種。」公主嶺市東興隆農機作業服務專業合作社理事長李振軍說。

榆樹市是大陸知名的產糧大縣。春耕期間，榆樹市投入各類農機具35000多台（套），農機播種已成為榆樹市春耕的主旋律。隨著農業機械化水平的提高，農業生產效率也得到了提升。

在農業大省黑龍江，春耕生產如火如荼進行中。在綏芬河市，農戶們搶抓春木耳種植期；寧安市馬鈴薯播種進入收尾階段，種植戶使用馬鈴薯膜下滴灌栽培技術，提高了春耕生產效率。