五一假期 吉林文旅加溫

儘管地處中國大陸東北邊境一隅，但不到7點，通往「東方第一村」吉林省琿春市防川民俗村的302國道已車流如織。「五一」假期，琿春這座地處中俄朝三國交界的邊境小城「熱」了起來。

新華社報導，熱鬧的不僅是琿春。長春市的「這有山」室內文旅小鎮、梅河口市的東北不夜城、龍井市的琵岩山古村落……這個「五一」假期，吉林省各地多措並舉「拚文旅」，力促市場「熱」起來。

吉林省吉林市近年來憑藉優質的冰雪資源和服務在大陸「雪圈」形成了良好口碑，「五一」假期雖已沒有冰雪，但吉林市的人氣依然火熱。據鐵路部門提供的數據，假期前幾天，吉林站單日到發旅客均接近10萬人。

這幾天，以「踏青品魚 尋味江城」為主題的吉林市第14屆松花湖開江魚美食節拉開帷幕。以滑雪場資源質優而聞名的萬科松花湖度假區，剛剛「封板」沒多久，就結合旅遊主題，籌劃了「上青山看花海、品開江魚美食」等系列旅遊產品。

為促進夜經濟持續發展，吉林市還開通了6條夜經濟直通線路，滿足參與夜經濟活動的市民交通出行需求。

吉林省延吉市在「五一」假期延續了冬季旅遊市場火熱的勢頭。其間，延吉市組織150多家餐飲店，面向在延、來延大學生開展餐飲消費優惠活動。

據了解，當地還開通了串聯網紅打卡地、延邊大學、延吉西市場的旅遊環線，開通了市區至周邊各個景區的定制班線。為方便遊客停放車輛，延吉全市19個機關企事業單位免費開放2550個停車位，並在顯著位置張貼引導圖示。

吉林省旅遊資源豐富，近年推出多項文旅產業總體規劃。不久前吉林省舉行了2023年春季旅遊項目集中開工活動，聚焦冰雪、避暑兩大品牌，涵蓋生態、康養、數位化等多種業態，其中億元以上項目52個。