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五一漲粉300萬 美女幼師憑兒歌「挖呀挖呀挖」走紅

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
五一假日期間，武漢一位幼兒教師以甜美的外表和一首可愛的兒歌教學影音，在網上火了。五一假期中不僅漲粉300多萬人次。（取自上游新聞網）
五一假日期間，武漢一位幼兒教師以甜美的外表和一首可愛的兒歌教學影音，在網上火了。五一假期中不僅漲粉300多萬人次。（取自上游新聞網）

5月3日，一個名為「美女幼師憑挖呀挖呀挖走紅」的話題登上了微博熱搜榜。原來，五一假日期間，武漢一位幼童教師以甜美的外表和一首可愛的兒歌教學影音，在網上火了。五一假期中不僅漲粉300多萬人次，連官方新華網都予以轉發。

據上游新聞報導，４月28日，抖音帳號名為「音樂老師花開富貴」發布的一條教唱兒歌短影音《在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花》，幾天時間火遍大陸全網。截止目前，該影音點讚達446.8萬，評論數達46.6萬。

該兒歌以簡單的節奏，簡單的句式，教幼稚園小朋友邊做手勢邊唱，特別琅琅上口。再加上影片中的老師長相甜美，讓人忍不住跟著一起唱起來。短短幾天時間，該博主收穫粉絲319.8萬，還引起官方新華網的關注。 5月1日，新華網抖音帳號以《幼兒園老師用溫暖的歌曲，帶給花朵們溫馨的童年》為題，轉發了這則短影音。

據悉，「音樂老師花開富貴」並不是「挖呀挖呀挖」兒歌影音的原創作者，早在4月24日，一個名為「毛蔥小姐（桃子老師）」的抖音博主，已經率先發布了《在小小的花園裡面挖呀挖呀挖》的短影音，截止目前，點讚已破700萬，然而桃子老師的粉絲卻僅僅只有100萬。

據悉，桃子老師發布的這首兒歌火起來後，很多博主開始跟風拍類似的作品，其中最火的就是「音樂老師花開富貴」博主的短影音。

還有不少網友將歌詞改編，有「打工人版」、「手機黨版」等等。

抖音 粉絲

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