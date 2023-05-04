兩岸青年合力 將中華傳統變潮

「兩岸年輕文創工作者有活力、有創意，喜歡時尚，是保護和傳承傳統文化的新生力量，可採取多樣化、新潮的創作理念，讓傳統文化連接當下，最終潮起來、活起來。」陽光明媚的午後，春風拂面，坐在翠綠草地上，一身英倫學院風打扮的台灣青年陳玟晴講述她和文創的故事。

中新社報導，今年23歲的陳玟晴是中南大學2021級藝術設計專業的碩士研究生，她參與的作品《光陰裡的長沙》曾獲長沙市軌道6號線重點站公共藝術品文化牆設計一等獎。

在中南大學求學的6年間，陳玟晴依託校園平台打造國潮產品助推兩岸文化交流。從2017年9月起，她每個學期都會去湖南博物院參觀展出的長沙馬王堆漢墓漆器，研究如何用漆器上的紋樣做文創產品。看到平價、個性的帆布包深受年輕人喜愛，她便把漆器紋樣與包結合，製作成帆布包、雙肩包等文創產品。

陳玟晴認為，文創產品有利於推動優秀傳統文化「出圈」傳播。

去年暑假，深圳台商協會主辦台灣青年深圳實習活動，包括陳玟晴在內的70名台灣青年參加了一個月的暑期實習。其間，陳玟晴向台青展示了自己的設計作品和文創產品。

近年來，兩岸文創界同耕中華傳統文化沃土、深挖創意富礦，令沉睡於博物館的文物重煥生機。

「台灣文創產業起步早、業態豐富，注重溫度、深度。大陸文創產業雖然起步晚，卻發展迅猛。兩岸文創各有專長，但守住的都是同一個傳統文化。」在陳玟晴看來，台灣文創界可以在大陸這片寬闊的天地大展身手。