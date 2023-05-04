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陸動漫市場 用戶將達5億

聯合報／ 特派記者黃雅慧／上海報導
作為疫情首個大型漫展，動漫同好有備而來，除了展現有風格的cosplay外，也拖著行李小道具，甚至還會帶上小板凳來排隊。記者黃雅慧／攝影
作為疫情首個大型漫展，動漫同好有備而來，除了展現有風格的cosplay外，也拖著行李小道具，甚至還會帶上小板凳來排隊。記者黃雅慧／攝影

這個五一連假，上海市很「二次元」（類似台灣的ACG動漫文化）。上海把握連假期間針對不同消費客群推出活動，除針對愛貓人士設「貓街」，針對咖啡愛好者則設立「咖啡節」外，也關注逐步壯大中的「二次元」群體。

大陸放寬疫情封控後，各地迎來動漫展，其中上海作為大陸二次元愛好者的集中地，在2日迎來第29屆的COMICUP同人祭（俗稱「CP29」）。為了吸引因漫展聚集到上海的二次元同好，上海在消費場景上多搭配吸引動漫迷的元素。

「二次元」在大陸社會語境下指二維平面世界，主要指動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）、輕小說（Novel）構成的世界。與之對應，現實世界則被稱為三次元。

上海地鐵車廂在當日可見各種cosply裝扮的年輕人現身，而在靠近會展的地鐵口更有許多年輕人休息、補妝，成了這些動漫同好者的交際場所。

從大陸社交平台得知，許多同好或攤主會在開幕前一天晚上便在會展現場「夜排」。

上海的同人展會堪稱動漫同人中的盛典，也是大陸規模之最，但受到疫情影響，前一屆展會CP28已是2021 年的事情。而動漫展中的各種有趣cosplay也會成為熱搜議題來源。

據主辦單位公布數據，在兩日展會（2-3日）共計1.5萬個攤位，而上一屆的CP28攤位量數據才近4000個；此外，根據同人展官網顯示，共有26.3萬人顯示想去。

為把握因著漫展而來的客群，上海多地也有許多商場搭配動漫迷活動以吸引該群體。比如徐家匯商圈在推出五五購物節時，同時與手遊公司米哈游的作品《崩壞星穹鐵道》合作，開啓首個線下展覽「銀河聚匯」；位於南京步行街的百聯ZX創趣場推出「明日方舟」限量周邊，同樣吸引如潮的動漫迷。

目前大陸的二次元消費群體正在快速增長，艾瑞諮詢報告稱，截至2020年，大陸「泛二次元」用戶規模為4.2億，預計2023年，泛二次元用戶將達到5億。

上海 疫情 咖啡

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