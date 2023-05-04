告別燒煤 山西小山村實現零碳

摩托車換成了電動三輪，柴油除草機變成了電動除草機，做飯、取暖不再燒煤……走進黃河岸邊的山西省運城市芮城縣莊上村，一家家農戶屋頂上藍色的光伏（太陽能）板熠熠生輝。這個原本平靜的小山村，最近幾天吸引了中國大陸100多名能源專家前來考察。

新華社報導，近日，莊上村這個黃河岸邊的小山村被全球環境基金、聯合國開發計劃署、農業農村部聯合授予「中國零碳村鎮示範村」稱號，成為大陸全國首個掛牌「中國零碳村鎮示範村」的村莊。

「這些光伏板源源不斷地把太陽能轉化為電能。」莊上村黨支部書記杜康雷說，村裡從2019年開始利用光伏發電，村民的生產生活逐漸告別了燒煤。

在莊上村的光伏充電站，停放著多輛農用電動三輪車。正在給車輛充電的村民陳久紅給記者算了一筆帳：這輛車充電花銷不到2元（人民幣，下同），充滿電可以跑50公里；過去使用柴油農用車，行駛同樣里程需要花費10元。

「現在除草機、灑藥機都是充電的，既方便又省錢，還環保。」陳久紅說。

「過去，鄉間小路最多的就是冒著黑煙的三輪車和摩托車。這些年，人們陸續換上電動三輪車、電動摩托車。」談及變化，81歲的村民張平定說，自從用上光伏後，村子更乾淨了。

相比傳統的光伏發電，莊上村使用的是一套被稱為「光儲直柔」的發電系統。研發企業南京國臣直流配電科技有限公司山西項目部負責人張宏澤說，傳統的光伏發電需要併入電網並轉化為220伏的交流電才可以家用，而「光儲直柔」系統可以每戶直發直用，實現全村餘電柔性並網。

年過六旬的村民張保民說，他家屋頂安裝的光伏板發電可以實現自發自用。「電磁爐、電飯鍋、空調、電暖器都是光伏電，平時用不完的電，還可以儲存起來，或者賣掉賺錢。」張保民說。

大陸農業農村部農業生態與資源保護總站研究員王久臣說，莊上村長期以來開展農村新能源實踐，為大陸零碳村鎮促進項目實施提供了路徑參考。未來大陸還將打造若干個零碳示範村鎮，探索建立農村社區零碳模式。