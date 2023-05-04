香港媒體：港車北上 促灣區融合

「港車北上」於6月1日接受申請，7月1日正式通行。5月2日，香港多份報章發表社評指出，港車北上促灣區融合，再一次體現大陸中央對香港的關愛及對粵港澳大灣區建設的全力支持。

香港中通社報導，港車北上將允許香港非商用私家車可經港珠澳大橋多次往來粵港，每次在廣東省逗留不多於30日。

香港文匯報社評指出，港車北上再一次體現大陸中央對香港的關愛及對粵港澳大灣區建設的全力支持，由於實施細則條件寬鬆、手續簡便，將大大便利港人北上商務、探親或旅遊。粵港兩地政府應緊密協作將好事辦好，尤其在實施初期，要做好宣傳和車主教育，並設配額逐步推行，確保運作順暢後再逐步擴大規模。

香港大公報社評指出，港車北上政策的落實，不僅體現大陸對香港的關愛、廣東對香港的支持，也是香港進一步融入大陸發展大局、粵港澳大灣區加速發展的必然結果。有關政策將為促進粵港經貿和文化交流提供進一步的動能，是粵港互聯互通的又一個里程碑。

至於如何更好做好相關工作，香港星島日報社論建議，特區政府要做好配套工作，加強對車主北上自駕遊須留意大陸路況和交通規則有別的宣傳，令港車北上順利落實，並積累一定經驗後，便可與大陸商討將計畫延伸至蓮塘或其他口岸，讓香港車主今後多一個通關選擇，在粵東粵西馳聘逍遙遊。

目前公布的政策，港車只能以港珠澳大橋北上。香港明報社評指出，大灣區融合發展，人員流動愈方便愈好，港車北上是又一重要舉措，除了方便市民北上自駕遊，對於促進跨境通勤及生活，也有積極意義，期待擴大規模，涵蓋更多陸路口岸。