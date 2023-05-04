登陸19年 台商夫妻寧德扎根

「轉眼間來大陸已經19年了，一路走來，看著寧德跳躍式發展，感到很震撼。」來自台灣花蓮縣、現年62歲的邱鳳麗近日在福建省寧德市說。

中新社報導，2004年，邱鳳麗與丈夫郭先生從台灣來到大陸生活、創業。「那時候因為孩子在福州市的大學念書，聽說大陸挺好的，就直接過來了。」邱鳳麗說，之後通過在寧德發展的台灣老鄉介紹，便扎根在寧德。

初到寧德時，飲食的差異讓夫妻倆頗為不適應。邱鳳麗說，她和丈夫的飲食習慣比較清淡，而寧德這邊相對來說口味會重些。

隨著時間推移，邱鳳麗夫妻倆慢慢地融入大陸生活。

因此前在台灣從事養殖行業，夫妻倆到寧德後還是選擇了老本行——養殖鮑魚。他們通過多次實地考察，將養殖基地選在寧德市霞浦縣長春鎮呂峽村，並住在養殖基地。2013年，因市場變動，夫妻倆將養殖品種轉換成南美白對蝦。

每年5月底到10月初，是邱鳳麗夫妻倆最忙碌的時候。她說，每天早上5點就要起床到養殖場，一直忙到晚上11點才回家休息。但收入不錯，每年產值在150、160萬人民幣左右，主要銷往福州、深圳、上海等地。

扎根大陸19年，夫妻倆因工作的原因很少回台灣，主要通過微信等與台灣的親人朋友聯繫。

邱鳳麗稱，親戚朋友也有來大陸遊玩，都說這邊方便，高樓大廈多，感受到了大陸的繁華。

與台灣一水相連的寧德，近年來在深化寧台融合發展方面，推出了一系列政策舉措，深化兩岸經濟文化交流合作，落實台胞同等待遇，切實維護台商台胞的合法權益，吸引更多台胞前來學習、就業、創業、生活。