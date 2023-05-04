廣交會中國風 將成外貿增長點

被譽為絲綢界「軟黃金」的香雲紗，穿越約600年歷史而來，在現代舞台上展示出新中式的優雅氣。第133屆廣交會正在廣州舉行，30位海內外模特身著以香雲紗為主體設計面料的服裝在展館走秀，在燈光下衣袂飄飄。不少海外採購商駐足拍照，並說這是中國風格。

中新社報導，「上台的模特有來自法國的畫家，他喜歡香雲紗的歷史底蘊，在前一天的畫展上還穿著它。」萬象有衣品牌創始人楊寶志表示，香雲紗染整技藝是中國大陸國家級非物質文化遺產，此次展示的香雲紗面料還引入西方的剪裁方式，達到中西合璧的效果。「希望通過這次廣交會，讓世界再度認識中國服飾文化。」

從上海世博會、中國國際時裝周，到本屆廣交會，以雲錦華服為代表的中國元素正不斷演繹著傳統與新潮的創新融合，詮釋著時尚中國風。

一批對傳統工藝精雕細琢的中國企業，除了向「中國質造」和「中國智造」逐漸轉型外，還大打文化牌。

在杭州市糧油食品土畜產進出口有限公司展位側邊，擺放著身穿古風服飾的鏤空紙板人，吸引海外採購商拍照。展位上的粉色雲肩童裝紡紗裙與另一件採用代表中華文化盤扣圖案的上衣引人注目。「我們團隊堅信中國風會成為一個新的外貿增長點」，該公司總經理丁調飛說，他們也會與海外團隊合作，結合當下潮流趨勢，設計出符合市場潮流和地域文化的服裝。

在此次展會上，有不少中國傳統文化融合現代審美的產品非常吸睛，例如在廣東淩豐家居用品股份有限公司的展位，一款蓮花造型壺嘴的壓力水壺吸引不少採購商諮詢。

有專家指出，中國企業要向專精特新方向轉型，通過開發滿足消費需求的新產品占領國際市場。

與此同時，在外貿新形勢下，企業可以中華文化為載體，打造具有影響力品牌效應的產品，這是傳承傳統文化的做法，更是中華文化走向世界的途徑。