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港交所18C章上市公司准納恒生指數系列 恒指國指除外

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
恒生指數公司今（3）日公布，以18C章上市的公司可被納入恒生指數系列的選股範疇，但不包括恒生指數和恒生國指兩大旗艦指數。圖／新華社
恒生指數公司今（3）日公布，以18C章上市的公司可被納入恒生指數系列的選股範疇，但不包括恒生指數和恒生國指兩大旗艦指數。圖／新華社

港交所3月底正式接受未達現有上市要求的特專科技公司循上市規則第18C章申請上市。恒生指數公司今（3）日公布，以18C章上市的公司可被納入恒生指數系列的選股範疇，但不包括恒生指數和恒生國指兩大旗艦指數。

換言之，18C章上市的公司只要達到相應流通市值要求，可納入恒生科技指數以至港股通投資範圍所參考的恒生綜合指數。新措施將從6月30日的指數季度檢討開始實施。

近年來，港交所不斷創新，吸引更多的科技企業赴港上市，自今年3月31日推出特專科技公司新上市機制。據了解，特專科技新上市機制開放一個月後，至今尚未有公司依新例提交上市申請。

港交所界定的特專科技企業主要涵蓋五大行業，分別是新一代資訊技術、先進硬體、先進材料、新能源節能環保以及新食品及農業技術。

港交所主板上市規則新增18C章節，相較於2022年10月刊發的特專科技公司上市制度諮詢文件，港交所在各個方面都放寬了上市要求，包括對於未商業化的特專科技公司的市值門檻從港幣150億元大幅降至港幣100億元，同時已商業化的特專科技公司的市值門檻從港幣80億元下降到港幣60億元。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，從市值標準看，港交所瞄準的是特專科技行業中的一些頭部企業，更像是對標上交所科創板，而非對標「專精特新」中小企業雲集的北交所。

指數 門檻 港股

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