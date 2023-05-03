陸五一假期2.74億人出遊 超過疫情前2019年水準

世界最大規模的汽車展會「上海國際車展」4月18日在中國上海開幕。在中國，圍繞純電動車(EV)等環保汽車的競爭日趨激烈，以純電動汽車為中心的新能源汽車市場被認為在2023年將比上一年增長30%，達到900萬輛，3輛新車中就將有1輛是純電動汽車，進入普及期。除了以比亞迪(BYD)為代表的本土企業之外，美國特斯拉等歐美企業也在展開銷售攻勢，在此背景下，日本企業的行動遲緩日趨明顯。

2023-05-03 18:13