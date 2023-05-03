陸五一假期2.74億人出遊 超過疫情前2019年水準
據大陸文旅部3日公布數據顯示，今年「五一假期」，大陸文化和旅遊行業復甦勢頭強勁，假日市場平穩有序，全大陸旅遊出遊合計2.74億人次，年增70.83%，恢復至疫情前2019年同期的119.09%，實現旅遊收入人民幣1,480.56億元（約新台幣6,575億元），年增128.9%，恢復至疫情前同期的100.66%。
大陸文旅部表示，五一假期間，大陸文旅產品供給豐富，同時，惠民措施助燃文化和旅遊消費、文化和旅遊融合特徵更加明顯，跨省中長線遊、周邊遊和熱點景區高漲。
據大陸文旅部數據，五一假期間，全大陸舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入人民幣15.19億元，觀演人數約865.49萬人次，各地加大文旅產品供給，例如北京舉辦首屆博物館活動月，廣東舉辦166項重點文化旅遊活動等，大陸各級公共圖書館、文化館繼續免費開放。
在惠民措施上，大陸文旅部列舉，江蘇發放價值人民幣1.7億元惠民消費券及人民幣5,500萬元數位人民幣紅包，重慶舉辦第八屆重慶文化旅遊惠民消費季，山東淄博推出燒烤專列、免費停車等優惠措施等。
大陸文旅部還說，五一假期，全大陸除了旅遊出遊人次超過2019年同期，出行距離和消費活躍度也創下歷史新高，夜間旅遊方面，4月28日18時至5月3日6時，243個大陸國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量7,768.6萬人次，較2022年同期成長114.5%。
除此之外，北京市商務局也發布數據顯示，五一假期間，全市重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額人民幣46.6億元，年增21%，全市60個重點商圈客流量3,498.9萬人次，年增76.5%，顯示消費升溫。
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