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南韓貿協：陸三大新興產業 出口全球佔比居首

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全球電動車電池製造商龍頭寧德時代。（騰訊財經）
全球電動車電池製造商龍頭寧德時代。（騰訊財經）

南韓貿易協會旗下國際貿易通商研究院3日發布報告，在五大新興產業中的三大領域：新一代半導體、新一代螢幕、充電電池，大陸對外出口在全球所佔比重最高。

韓聯社報導，以2021年為準，大陸在新一代半導體、新一代螢幕、充電電池領域的全球出口占比分別為15.6%、34%、33.9%，均位居榜首。

除上述三大產業外，五大新興產業還包括生物保健和電動汽車。報告指出，五大新興產業的全球貿易總額從2016年的1.6兆美元增至2021年的3.2兆美元。2021年，該五大產業的出口額，在整體產業全球出口總額中約佔14%。

在生物保健和電動汽車領域，德國和美國分列前二。南韓佔比分別為半導體11%、螢幕10.7%、電動汽車6.6%、充電電池8.7%、生物保健1.2%。

從國別來看，2016年至2021年，大陸的五大新興產業出口在全球所佔比重提高1.6個百分點，德國和越南分別提升0.9個和0.7個百分點。相反，美國、日本、韓國分別下降1個、0.6個、0.1個百分點。

值得注意的是，韓中兩國的出口占比差距持續拉大。2021年，韓中出口占比分別為5.4%和13.5%，相差8.1個百分點，較2016年的6.4個百分點提高1.7個百分點。

半導體 電動汽車 美國

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