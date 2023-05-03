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百勝中國Q1淨利潤年增1.9倍 創歷史新高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
百勝中國Q1淨利潤年增1.9倍，高管直言經營環境仍充滿挑戰，圖為百勝中國上海總部。記者林宸誼／攝影
百勝中國Q1淨利潤年增1.9倍，高管直言經營環境仍充滿挑戰，圖為百勝中國上海總部。記者林宸誼／攝影

在大陸擁有肯德基、必勝客等品牌的百勝中國，3日在港交所公布第一季財報，得益於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售，淨利潤為2.89億美元、年增189%。

百勝中國第一季收入為29.2億元美元，年增9%；收入和淨利潤創第一季歷史新高。不過高管直言經營環境仍充滿挑戰。

百勝中國第一季共新增233家門店。截至3月底，門店總數達1萬3,180家。

百勝中國首席執行長屈翠容在財報中表示，未來經營環境複雜多變，公司透過團隊規劃多種情景的應對方案以專注和聚焦於提振銷售，美味的食物和超高性價比對公司至關重要。

百勝中國首席財務官楊家威指出，首季的銷售較上季及去年同期皆顯著回升，得益於公司抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果。餐廳利潤率也顯著增長，得益於同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼。

楊家威也表示，公司仍處復甦的早期階段，春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但是春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點，今年公司的重中之重仍然是提振銷售。

楊家威指出，成本方面，預期接下來幾個季度通膨壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利多將將逐步減少。由於宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性。

經濟通通訊社報導，高盛3日發布研究報告，認為百勝中國首季餐廳利潤率達20.3%，接近上市以來歷史高位，再次證明節省成本計劃佳以及具敏捷的商業模式，因此認為百勝中國業績穩健，給予目標價港幣579元，維持評級「買入」。

疫情 餐廳 春節

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