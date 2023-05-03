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陸上市公司業績增 2022淨利潤達5.63兆

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國上市公司協會4月27日於杭州舉行會議。（取自中國上市公司協會）
中國上市公司協會4月27日於杭州舉行會議。（取自中國上市公司協會）

大陸經濟日報報導，中國上市公司協會最新數據顯示，大陸境內2022年上市公司營業收入共達人民幣71.53兆元，營收年增7.2%，並達到境內5.63兆人民幣的淨利潤，年增0.8%。

報導說，去年（2022年）大陸境內首發上市公司424家，而A股公司總數則增至5079家。

儘管受疫情影響，接觸性消費服務業（航空、運輸、旅遊等）、房產業、建築材料業等還處於虧損及低迷狀態，但上煤炭石油、有色金屬等游資源業，淨利仍高速增長大於20%。整體淨利潤達5.63兆元，同比增長0.8%，業績保持平穩上升態勢。

以產業競爭力和盈利質量看，剔除金融行業和「三桶油」(中石油、中海油、中石化)，將近六成的實體上市公司實現了營業收入同比增長，而有五成淨利潤同比增長。報導說，由於產業格局加速變化，1035家實體上市公司虧損，占比21%，較去年同期擴大4.6％，其中超過三成虧損公司來自電腦、醫藥生物、電子、機械設備行業。

不僅如此，近年持續受疫情影響，去年（2022年）航空運輸、影視院線、酒店餐飲、旅遊等接觸性消費服務業仍處虧損狀態，紡織服飾、傳媒等行業整體淨利潤下滑。

儘管如此，去年出口形成巨大推動力，海外業務佔比超過30%的上市公司平均淨利潤增速超10.3%。報導也指出，全市場金融類上市公司實現營收9.85兆元，同比下降1.9%，淨利潤2.45兆元，同比增長0.9%。

另外，數據也顯示，去年（2022年）全市場上市公司研發合計投入了1.66兆元，比前年增加0.27兆元，研發強度平均同比提高了0.25％。3個創新板塊中科創板平均研發強度最高（10.53%），全市場高技術製造業公司研發強度達6.71%。

大陸開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅指出，「上市公司充分發揮需求牽引主力軍作用，促進科技成果轉化和產業化水平不斷提升。」

不過，受大陸境內外資本市場、居民消費意願減弱等影響，證券業和保險業上市公司淨利潤各分別同比減34.5%和15.1%。

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