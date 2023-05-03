快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州南沙港至土耳其航線首航通關　增強大灣區對外聯通

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州南沙港至土耳其航線首航通關，增強大灣區對外聯通。（大陸央視新聞）
廣州南沙港至土耳其航線首航通關，增強大灣區對外聯通。（大陸央視新聞）

5月2日下午3時，隨著陸籍「中谷黃海」號緩緩停靠，廣州南沙港往來土耳其的新航線成功迎來首航班輪。

大陸央視新聞報導，該航線連通土耳其的阿姆巴利港口和粵港澳大灣區的南沙港，將進一步滿足中土兩國之間的貨物往來需求，提升粵港澳大灣區對外開放水平，推動高質量發展；同時為「國貨」走向「一帶一路」開啟新地圖。

該航線每兩周一班船舶，每班船載運400到500個貨櫃的貨物，主要將大陸生產的冰箱、空調、落地扇等家電產品銷往土耳其。

為服務保障該航線首航順利完成，廣州邊檢總站南沙邊檢站執勤三隊備足警力，為其「量身定制」部署查驗方案，安排執勤警察加強現場巡查，做好驗放準備並在碼頭等候接船工作，以保障新航線首航順利通關。

航線 土耳其 新航

延伸閱讀

五一亂象／熊孩爬穗廣州百年教堂 石碑碎一地

土耳其擊斃IS領袖 中東動亂仍難止息

吳鳳帶團遊土耳其「11萬旅費」被嫌貴　本人親回應

土耳其總統聲稱 情報機構在敘利亞擊斃疑似伊斯蘭國首領庫

相關新聞

蘇州台商告白：台商三分之一落跑「產能也不在了」...大陸揭被掩蓋的裁員潮

今年以來，走完疫情最後一哩路的中國，經濟逐步邁入復甦軌道，內需開始回歸，商圈消費人潮「報復性」湧現……，但，這條復甦之路終究並不平坦。

陸上市公司業績增 2022淨利潤達5.63兆

大陸經濟日報報導，中國上市公司協會最新數據顯示，大陸境內2022年上市公司營業收入共達人民幣71.53兆元，營收年增7....

廣州南沙港至土耳其航線首航通關　增強大灣區對外聯通

5月2日下午3時，隨著陸籍「中谷黃海」號緩緩停靠，廣州南沙港往來土耳其的新航線成功迎來首航班輪。

美中角力 陸籲WTO加強監督美國違規做法

世界貿易組織（WTO）補貼與反補貼措施委員會春季例會於５月２日在日內瓦舉行，會中大陸代表直指美國的補貼政策和措施充滿歧視...

美限制對華晶片貿易 大陸半導體設備製造商從中獲益

根據最新財報數據顯示，2022年大陸主要半導體設備製造商的收入和利潤都非常高。在美國政府公布的「晶片和科學法案」限制下，...

為城市添煙火氣息 蘭州跟進鼓勵擺攤

為拉抬經濟，北京、上海等大城市今年陸續公布允許擺攤的法規，最新加入此一行列的是甘肅省會蘭州市，當局表示要藉此增加「城市煙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦