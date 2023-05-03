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廣州南沙港至土耳其航線首航通關 增強大灣區對外聯通
5月2日下午3時，隨著陸籍「中谷黃海」號緩緩停靠，廣州南沙港往來土耳其的新航線成功迎來首航班輪。
大陸央視新聞報導，該航線連通土耳其的阿姆巴利港口和粵港澳大灣區的南沙港，將進一步滿足中土兩國之間的貨物往來需求，提升粵港澳大灣區對外開放水平，推動高質量發展；同時為「國貨」走向「一帶一路」開啟新地圖。
該航線每兩周一班船舶，每班船載運400到500個貨櫃的貨物，主要將大陸生產的冰箱、空調、落地扇等家電產品銷往土耳其。
為服務保障該航線首航順利完成，廣州邊檢總站南沙邊檢站執勤三隊備足警力，為其「量身定制」部署查驗方案，安排執勤警察加強現場巡查，做好驗放準備並在碼頭等候接船工作，以保障新航線首航順利通關。
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