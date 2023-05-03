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美中角力 陸籲WTO加強監督美國違規做法

聯合報／ 記者 謝守真／即時報導
大陸代表2日在世界貿易組織（WTO）補貼與反補貼措施委員會春季例會上呼籲，世貿組織應對美國違反組織規則加強監督。（路透）
大陸代表2日在世界貿易組織（WTO）補貼與反補貼措施委員會春季例會上呼籲，世貿組織應對美國違反組織規則加強監督。（路透）

世界貿易組織（WTO）補貼與反補貼措施委員會春季例會於５月２日在日內瓦舉行，會中大陸代表直指美國的補貼政策和措施充滿歧視性色彩，嚴正呼籲世貿組織應對美國違反組織規則加強監督力道，成員國也須共同維護全球半導體供應鏈的穩定。

根據央視新聞報導，大陸代表批評，美國提出的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），是藉「綠色」之名，實際行保護主義之實，並且指出美國在具體實施細則中，擅自解釋「自由貿易協定」，嚴重破壞全球貿易規則。

大陸代表提到，美國推出的《晶片與科學法案》（CHIPS Act），呈現出美國在產業補貼問題上「嚴以待人」、「寬於律己」。他還抗議，美國晶片補貼政策與出口管制措施密切配合，擾亂全球半導體供應鏈，說明美國在貿易上的「冷戰思維」和「貿易霸淩」，是損害陸方利益，同時傷害美國和其盟友的切身利益。

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