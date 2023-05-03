美限制對華晶片貿易 大陸半導體設備製造商從中獲益

根據最新財報數據顯示，2022年大陸主要半導體設備製造商的收入和利潤都非常高。在美國政府公布的「晶片和科學法案」限制下，多個美國晶片製造商暫停在大陸的業務，大陸製造商則抓住機會填補了空白。

南華早報報導，向晶片代工廠銷售晶圓的滬矽產業發布的年度報告顯示，得益於大陸積體電路製造商的強勁需求，該公司2022年收入達人民幣36億元，年增46%。北方華創科技集團2022年收入也比上一年增長51.7%達到人民幣147億元。

此外，根據中微半導體3月發布的年度報告，該公司去年收入人民幣47億元，淨利潤增長15.6%。

技信息分析平台TechInsights高級半導體行業分析師昆都賈拉表示，美國的制裁推動了大陸在半導體技術領域的雄心壯志，説明推動了大陸設備製造商的收入增長。

報導指出，大陸製造商取得的這些發展顯示出受制裁影響的大陸半導體行業繼續發展和創新的決心。業內專業人士稱，大陸有個心照不宣的目標，希望能從境內供應商處採購價值達70% 的產品。

為實現目標，大陸僅在廣東南部就新開發了40多個半導體項目，價值超過人民幣5,000億元，這將持續刺激對本土製造的設備的強勁需求。

全球最大晶片微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，鑑於美國貿易制裁阻止大陸公司從海外獲得先進設備，大陸發展半導體製造設備是「合乎邏輯的」。他說：「因此，我們保持在大陸的市場准入是絕對必要的。」