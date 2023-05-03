陸電動車淘汰賽 逾百車企陣亡

大陸雖是當今全球電動車的龍頭，但競爭越發激烈，業內認為整體市場已進入淘汰賽，超過百家車企已陣亡，年銷200萬輛成活下去最低門檻。

今年第1季，大陸電動車市掀起了價格戰與瓜分市場競爭，包含電動車企業、合資車廠、傳統車企與國際廠牌，都想在中國市場占有一席之地。

第一財經報導，大陸電動車市場愈來愈「內捲」，不少新興造車企業正承受壓力並且不斷調整策略。報導引述多家中國新興造車企業人士分析，在未來的數年裡，車市將面臨殘酷的淘汰賽。其中，2025年是一個公認的關鍵時間點。

小鵬汽車董事長何小鵬在報導中表示，2017年時中國有400家車企，其中100家有穩定規模的銷量，另外300家被認為是PPT造車，即尚未投入生產，僅以簡報募得大量資金的新興車企。

到了2022年，只剩下50多家車企還有穩定規模的銷量。很多車企一年只有數百或者數千輛的銷量，「這意味著造車企業從過去的數百家變成了如今的50餘家，大部分已經被淘汰出局」。

何小鵬說，在2025年底時整個產業會進入「32強」，再之後的5到10年則是「32進8」，主流車企只有前8大擁有穩定的生產規模，屆時很多小品牌、子品牌將會併入大品牌，形成集團中不同的品牌分類，並形成幾家巨型企業。

報導引述蔚來汽車總裁秦力洪的分析認為，未來造車企業要活下去的最低門檻，是在全球年銷量達200萬輛。

智慧汽車解決方案BU執行長余承東在報導中稱，2025年電動車製造將面臨分水嶺，未來汽車品牌的競爭會像飛機製造業一樣大浪淘沙，以前有許多飛機製造業，最後卻只剩下空中巴士跟波音成主力，「對於中國電動車市場而言，最終主力玩家將不超過5個」。