聽新聞
test
0:00 / 0:00

新規滿月 海南購物「即購即提」達3.48億人民幣

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
海南購物4月起新增「擔保即提」和「即購即提」兩種提貨方式，政策實施至今滿月。（中新社）
海南購物4月起新增「擔保即提」和「即購即提」兩種提貨方式，政策實施至今滿月。（中新社）

為使離島旅客更方便購物，海南離島免稅購物自4月起新增「擔保即提」、「即購即提」兩種提貨方式，政策實施至今滿月，「擔保即提」已創造599萬（人民幣，下同）購物金額，「即購即提」更累積達3.48億元。

中新社報導，大陸海口海關統計數字顯示，政策首月實施平穩有序，「即購即提」創造免稅購物金額達3.48億，購物件數36.28萬件，購物人數16.36萬人次；採用「擔保即提」購買的免稅品共75件，購物人數75人，免稅購物金額達599萬。

今年4月起，旅客在海南離島免稅商店購買免稅品時，可憑有效身分證件或旅行證件和離島訊息，對單價超過5萬元的免稅品選擇「擔保即提」提貨方式，對單價不超過2萬元且在官方公告清單內等15樣免稅品選擇「即購即提」提貨方式。

海關統計數字顯示，15樣「即購即提」免稅商品皆有民眾購買，其中以化妝品、包包、服裝服飾最為暢銷。報導引述三亞市內某免稅店公司副總王昇紅提到，「即購即提」受到廣大旅客的歡迎，同時也減輕了物流配送和倉儲壓力，有利於企業物流體系的進一步優化。

而「擔保即提」則有效解決旅客購物時間不足的困境，現今旅客可選擇「擔保即提」滿足購買高價品的需求，同時消除貴重物品選擇郵寄不放心的顧慮。

報導稱，一位來自吉林的劉女士是第一位享受「擔保即提」政策的離島旅客，她當時在三亞國際免稅城選購了一款價值6.8萬元的高檔手表。劉女士說，「購物當天下午我就要搭乘航班離島了，因購物時間與離島時間不足6小時，之前的提貨方式，免稅店沒辦法把手表配送到提貨點的，郵寄送達對於我來說等待時間有點久，『擔保即提』就解決了我的問題，購物後帶著手表趕去機場驗核也很便利。」

為確保新的提貨方式順暢實施，海口海關也對「離島免稅監管系統」進行升級，海口海關口岸監管處相關負責人表示，該關將持續改造監管系統改造、優化人力資源配置，幫助海南國際旅遊消費中心的建設。

海關

延伸閱讀

海南購物免稅新規滿月 「即購即提」創3.48億購物額

航警被控護航菸酒超買「點頭」向海關示意 全部無罪確定

出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

海南免稅購物金額增14.6%

相關新聞

比亞迪新能源車銷量 暴增

大陸新能源車廠陸續公布4月交車量，比亞迪昨（2）日公布4月產銷快報，新能源汽車銷量達21萬295輛，年增98.3%，其中...

為城市添煙火氣息 蘭州跟進鼓勵擺攤

為拉抬經濟，北京、上海等大城市今年陸續公布允許擺攤的法規，最新加入此一行列的是甘肅省會蘭州市，當局表示要藉此增加「城市煙...

超深井探勘 新疆發現新油氣帶

中國大陸油氣探勘最新突破！位於新疆塔里木盆地內的順北油氣田10號帶，其中第一口探井「順北10X井」經測試獲得高產油氣流，...

陸電動車淘汰賽 逾百車企陣亡

大陸雖是當今全球電動車的龍頭，但競爭越發激烈，業內認為整體市場已進入淘汰賽，超過百家車企已陣亡，年銷200萬輛成活下去最...

專利官司 小米反擊華為

針對華為先前控告小米四項專利侵權，小米開始反擊。根據大陸國家智慧財產權局公告，小米發起對華為專利ZL2013800732...

陸消費電子 未擺脫「寒冬」

澎湃新聞整理A股上市半導體公司第1季財報發現，半導體行業整體而言仍處於周期底部，消費電子市場處於「寒冬」去庫存中，但高性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦