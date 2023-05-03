疫後五一連假 陸消費市場「紅紅火火」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
五一假期，廣東汕頭小公園開埠區的騎樓建築吸引遊客遊玩參觀。 （中新社）
五一假期，廣東汕頭小公園開埠區的騎樓建築吸引遊客遊玩參觀。 （中新社）

這幾日是大陸解除疫情封控後的首次「五一」連假，大陸各地湧現出遊人潮，帶動了消費熱度。央視報導，大陸商務部指出，重點零售、餐飲業總銷售額較去年同期增長15.6%，顯示今年「五一」連假消費市場「紅紅火火」。

根據大陸商務部商務大數據監測，5月1日重點零售和餐飲企業銷售額同比增長15.6%，展現了商品消費復甦的強勁力度。其中，重點零售企業汽車、服裝、化妝品、金銀珠寶銷售額增長態勢分別為25.1%、24%、19.9%和9.6%，重點餐飲企業銷售額增幅更達61.7%。

報導亦指，大陸訂餐平台數據顯示，餐廳、食堂線上訂位數較2019年同期增長2倍以上。以美食為特色的小城，如潮州、汕頭「五一」期間住宿預訂量較2019年同期上漲120倍。

大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬對此表示，「火爆的假日消費折射出我國巨大的消費潛力和活力，消費對經濟增長的主拉動力作用進一步增強，充分體現了我國超大規模的市場優勢，以及我國經濟的彈性和韌性。」

另，民間消費火熱的同時，生活必需品供應則穩定無虞。商務部指出，目前生活必需品市場量足價穩，5月1日，大陸百家大型農副產品批發市場糧油、肉禽蛋、蔬果庫存皆充裕。價格方面，與連假前相比，糧食、食用油、肉類、雞蛋、水果價格基本持平。

今年大陸「五一連假」自4月29日至5月3日，為期五天的小長假，民間過節氣氛濃厚、銷售熱絡，展現巨大消費潛力，可望為大陸帶來豐碩的消費成果。

連假 大陸商務部

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