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攻佔電動航空！陸首款自主研發四座電動飛機6月取證

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
遼寧通航科研團隊自主研製的RX4E四座電動飛機將在今年6月取證，意味著電動飛機將往產業化規模化邁進。圖取自遼寧銳翔通用飛機製造有限公司
遼寧通航科研團隊自主研製的RX4E四座電動飛機將在今年6月取證，意味著電動飛機將往產業化規模化邁進。圖取自遼寧銳翔通用飛機製造有限公司

繼純電動車之後，大陸純電動飛機運用也正在路上。大陸工信部裝備工業二司在4月底發布消息指出，遼寧銳翔通用飛機製造有限公司與南昌普萊恩航空科技有限公司在瀋陽簽訂戰略合作協議，普萊恩計劃在未來5年採購30架銳翔系列純電動飛機用於低空旅遊及私人飛行，其中私人高級定製版RX4E四座電動飛機將在今年6月取證。代表大陸電動飛機取得市場突破，開始從市場導入期向產業化規模化邁進。

公開資料顯示，銳翔系列純電動飛機由遼寧通航科研團隊自主研制，該公司擁有雙座增程純電動飛機RX1E-A、雙座水上純電動飛機 RX1E-S、四座純電動飛機RX4E等產品。其中，RX4E是全球首款申請23部飛機適航審定的四座純電動飛機，最大起飛重量1200公斤，續航時間1.5小時，續航里程300公里，適用於飛行培訓、私人飛行、短途運輸等領域。

買家普萊恩稱，該公司已購入全球首架水上電動飛機（銳翔 RX1E-S，已交付至普萊恩子公司甘肅黃河通航），並將引進私人高級定製版RX4E四座及RX4E-S四座水上電動飛機（將於2024年取證）。

綜合陸媒先前報導，RX4E四座電動飛機在2017年研製，是大陸首個開展型號合格審定的正常類四座電動飛機，並在2019年10月成功首飛。值得注意的是，在電池方面，該機使用的電推進系統為大陸通用航空領域首次應用餘度電驅動技術。電芯的能量密度超過300Wh/kg，這也是大陸國內首次應用商業化應用電芯密度超300Wh/kg的電芯產品。

事實上，為了對電動飛機時代到來超前部署，大陸動力電池巨頭寧德時代正在研發的高能量密度電池「凝聚態電池」便是朝著電動飛機而研發的技術。

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