靠純電超車！乘聯會：陸純電動車銷量Ｑ1全球占比近6成

大陸乘聯會秘書長崔東樹在其個人微信公眾號表示，受到高基數和各國補貼政策逐步退出的影響，今年全球新能源乘用車走勢強，前3個月新能源乘用車銷量達到255萬台，年增26%。其中大陸在純電動車佔比表現特別突出，可以佔到全球59%，而被視為對手的歐洲在純電動車市占則為21%。

崔東數指出，今年前3個月廣義新能源汽車銷量370萬台，其中混合動力達到109萬台，佔比30%。他表示，2023年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步改善，氫能源持續走弱。

對於今年新能源車市，崔東樹預計今年大陸新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來大陸車市將持續良好發展。今年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其他地區的新能源市場增長也是一般。

崔東樹文章提及，世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢。去年第4季已達到17%，今年第1季度達到13%，其中大陸新能源滲透率達到25%，該數值在德國為18%，挪威則為71%，美國僅有8.8%，日本僅有3%。從上述可知世界新能源車發展呈現明顯的不均衡性。

展望今年新能源車結構，崔東樹認為會是：大陸偏純電動；歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結構的純電與插混持平的特徵明顯，挪威等非汽車生產國家的純電動較強。

此前大陸乘聯會數據顯示，大陸2023年1-3月新能源車批發銷量達150萬台，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量。