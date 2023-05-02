IMF：大陸須全面解決房地產行業問題

大陸4月製造業PMI陷收縮遜市場預期，市場關注大陸經濟復甦步伐放緩。國際貨幣基金組織（IMF）亞太區主管Krishna Srinivasan表示，大陸通膨仍非常溫和，大陸在貨幣政策方面仍有寬鬆的空間，而財政政策方面亦有空間推出支援措施。他強調，大陸需要壓制放緩風險，更全面解決房地產行業問題。

香港信報報導，IMF亞太部副主管Thomas Helbling認為， 大陸政府自去年起推出的房地產政策對較強的房企有幫助，市場在低位趨穩，但復甦非常不平衡，較弱房企仍處困境，經濟較弱的地區仍未見起色，有待買家恢復信心， 政府須更積極協助較弱房企重組，以及推出更多措施支持行業。

至於地方政府債務問題，Helbling表示，由於房地產行業低迷，地方政府面臨的壓力愈來愈大。到目前為止，問題主要在地方層面解決，某些情況需要中央政府指導重組，暫時可為地方政府提供支持，將密切觀察情況。

首季香港GDP增長2.7%，Helbling指出，香港經濟繼續在復甦軌道上，隨着疫情後重新通關、放寬防疫措施及人員流動限制，家庭相關活動的消費將強勁反彈。

對於香港經濟前景的風險，Helbling表示，目前主要擔心外部風險。Helbling解釋，全球經濟放緩，美國或歐羅區的信貸或進一步收緊，有機會透過貿易渠道影響香港。

此外，若發達經濟體出現金融風險，亦可能會影響香港金融狀況。不過，如果香港和大陸壓抑需求（pent-up demand）比預期中強，香港將直接受益。目前IMF預測香港今年全年GDP為3.5%。

談及歐美銀行業危機對亞洲的影響，Srinivasan表示，亞洲金融機構對美國和歐洲受影響機構的直接風險敞口有限，故影響較小。不過，由疫情爆發至今，亞洲私人債務及整體債務急劇上升，而利率從一段時間以來的低位升至高水平，各國須仔細監控資產負債表的風險。