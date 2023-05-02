聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉陸售價漲！Model 3 漲至23.19萬元
特斯拉大陸官網數據顯示，特斯拉上調Model 3和Model Y兩種車款在當地的售價，市場漲幅均為人民幣2000元左右（折合新台幣8900元）。其中，Model 3從人民幣22.99萬元（折合新台幣102.3萬元）漲至人民幣23.19萬元（折合新台幣104萬元）。另外，Model Y的價格則從26.19萬元（折合新台幣116萬元)上漲至26.3萬元（折合新台幣117萬元）。
在此次調漲之前，特斯拉在大陸先後實行了幾波降價，渴望衝高市場銷量。事實上，根據斯特斯拉上月20日公佈的財季報告，今年（2023年）第一季，斯特拉的實際營收為233.3億美元（折合台幣7180億元），同比增長為24%，然而報告內顯示，淨利潤為25.1億美元（折合台幣772億元），同比卻下降了24%。
從報告數據看來，儘管降價帶來顯著的銷量成長，但盈利的下降速度似乎也超過了市場預期。除外，美國軟體公司FactSet也指出，特斯拉2023年Q1每股收益不如預期，預期為0.86美元，實際收益卻是0.85美元。
總體而言，在大陸市場，特斯拉Model 3價格今起從人民幣23.19萬元起跳（折合新台幣104萬元），而Model Y價格現在則是由26.3萬元（折合新台幣117萬元）起跳，續航版和高性能版的價格上漲分別為人民幣31.39萬元（折合新台幣1397萬元），以及人民幣36.39萬元（折合新台幣1620萬元）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言