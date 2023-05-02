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特斯拉陸售價漲！Model 3 漲至23.19萬元

聯合報／ 記者 謝守真／即時報導
特斯拉持續調整價格，Ｍodel Y價格從人民幣26.3萬元（折合新台幣117萬元）起跳。
特斯拉持續調整價格，Ｍodel Y價格從人民幣26.3萬元（折合新台幣117萬元）起跳。

特斯拉大陸官網數據顯示，特斯拉上調Model 3和Model Y兩種車款在當地的售價，市場漲幅均為人民幣2000元左右（折合新台幣8900元）。其中，Model 3從人民幣22.99萬元（折合新台幣102.3萬元）漲至人民幣23.19萬元（折合新台幣104萬元）。另外，Model Y的價格則從26.19萬元（折合新台幣116萬元)上漲至26.3萬元（折合新台幣117萬元）。

在此次調漲之前，特斯拉在大陸先後實行了幾波降價，渴望衝高市場銷量。事實上，根據斯特斯拉上月20日公佈的財季報告，今年（2023年）第一季，斯特拉的實際營收為233.3億美元（折合台幣7180億元），同比增長為24%，然而報告內顯示，淨利潤為25.1億美元（折合台幣772億元），同比卻下降了24%。

從報告數據看來，儘管降價帶來顯著的銷量成長，但盈利的下降速度似乎也超過了市場預期。除外，美國軟體公司FactSet也指出，特斯拉2023年Q1每股收益不如預期，預期為0.86美元，實際收益卻是0.85美元。

總體而言，在大陸市場，特斯拉Model 3價格今起從人民幣23.19萬元起跳（折合新台幣104萬元），而Model Y價格現在則是由26.3萬元（折合新台幣117萬元）起跳，續航版和高性能版的價格上漲分別為人民幣31.39萬元（折合新台幣1397萬元），以及人民幣36.39萬元（折合新台幣1620萬元）。

特斯拉Model 3價格調漲，漲幅達人民幣2000元（折合新台幣8900元）。
特斯拉Model 3價格調漲，漲幅達人民幣2000元（折合新台幣8900元）。

台幣 特斯拉 人民幣

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