特斯拉陸售價漲！Model 3 漲至23.19萬元

特斯拉大陸官網數據顯示，特斯拉上調Model 3和Model Y兩種車款在當地的售價，市場漲幅均為人民幣2000元左右（折合新台幣8900元）。其中，Model 3從人民幣22.99萬元（折合新台幣102.3萬元）漲至人民幣23.19萬元（折合新台幣104萬元）。另外，Model Y的價格則從26.19萬元（折合新台幣116萬元)上漲至26.3萬元（折合新台幣117萬元）。

在此次調漲之前，特斯拉在大陸先後實行了幾波降價，渴望衝高市場銷量。事實上，根據斯特斯拉上月20日公佈的財季報告，今年（2023年）第一季，斯特拉的實際營收為233.3億美元（折合台幣7180億元），同比增長為24%，然而報告內顯示，淨利潤為25.1億美元（折合台幣772億元），同比卻下降了24%。

從報告數據看來，儘管降價帶來顯著的銷量成長，但盈利的下降速度似乎也超過了市場預期。除外，美國軟體公司FactSet也指出，特斯拉2023年Q1每股收益不如預期，預期為0.86美元，實際收益卻是0.85美元。