海南購物免稅新規滿月 「即購即提」創3.48億購物額

為使離島旅客更方便購物，海南離島免稅購物自4月起新增「擔保即提」、「即購即提」兩種提貨方式，政策實施至今滿月，「擔保即提」已創造599萬人民幣購物金額，「即購即提」更累積達3.48億元。

中新社報導，大陸海口海關統計數字顯示，政策落地首月實施平穩有序，「即購即提」創造免稅購物金額達3.48億元，購物件數36.28萬件，購物人數16.36萬人次；採用「擔保即提」方式購買的免稅品共75件，購物人數75人，免稅購物金額達599萬元。

今年4月起，旅客在海南離島免稅商店購買免稅品時，可憑有效身份證件或旅行證件和離島訊息，對單價超過5萬元的免稅品選擇「擔保即提」提貨方式，對單價不超過2萬元且在官方公告清單內等15樣免稅品選擇「即購即提」提貨方式。

海關統計數字顯示，15樣「即購即提」免稅商品皆有民眾購買，其中以化妝品、包包、服裝服飾最為暢銷。報導引述三亞市內某免稅店公司副總王昇紅提到，「即購即提」受到廣大旅客的歡迎，同時也減輕了物流配送和倉儲壓力，有利於企業物流體系的進一步優化。

而「擔保即提」則有效解決旅客購物時間不足的困境，現今旅客可選擇「擔保即提」滿足購買高價品的需求，同時消除貴重物品選擇郵寄不放心的顧慮。

報導稱，一位來自吉林的劉女士是第一位享受「擔保即提」政策的離島旅客，她當時在三亞國際免稅城選購了一款價值6.8萬元的高檔手錶。劉女士說，「購物當天下午我就要搭乘航班離島了，因購物時間與離島時間不足6小時，按之前的提貨方式，免稅店是沒辦法把手錶配送到提貨點的，選擇郵寄送達對於我來說等待時間又有點久，所以『擔保即提』就很好地解決了我的問題，購物後帶著手錶趕去機場驗核也很便利。」

另為確保新的提貨方式順暢實施，海口海關也對「離島免稅監管系統」進行升級，海口海關口岸監管處相關負責人表示，該關將持續改造監管系統改造、優化人力資源配置，釋放離島免稅政策紅利，幫助海南國際旅遊消費中心的建設。