單日365.5萬人次 長三角鐵路旅客創新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路4月30日共發送旅客365.5萬人次，創單日客發量歷史新高，較2019年同期增長27.7%，超過2021年5月1日創下的365.2萬人次單日客發量最高紀錄。 　　

今年長三角鐵路五一假期運輸自4月27日啟動以來，持續迎來出行大客流，截至4月30日，已累計發送旅客近1270萬人次。5月1日，長三角鐵路預計發送旅客超340萬人次，客流持續處於高位運行。

據介紹，長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，進一步優化列車開行方案，按照「一日一圖」動態調配運力，每日通過增開旅客列車、組織動車組列車重聯運行、加掛普速車輛等措施，增加運能席位。 　　

5月1日，長三角鐵路部門計劃增開至南昌、武漢、漢口、鄭州、西安、廣州等方向127列旅客列車，對339列動車組列車組織重聯運行，加掛普速客車142輛，滿足假期旅客出行需要。

鄭州

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