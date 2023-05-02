陸五一拚消費 餐飲同比增長近4成

五一假期大陸多地遊人如織，旅遊觀光熱情高漲，餐飲消費市場活力十足，假日消費強勁增長。今年五一餐飲業的熱度明顯勝過此前幾年，愈來愈濃的文化氣息和時尚潮流也為餐飲消費市場注入活力和動力。

中通社報導，據中國商務部消息，今年五一假期首日，居民出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場大幅升溫。據商務部監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長21.4%。其中，餐飲休閑類消費大幅攀升，重點餐飲企業銷售額同比增長36.9%。

平台數據顯示，大陸全國餐廳堂食線上訂座量較2019年同期增長200%以上，五一假日消費顯示出強勁增長勢頭。數據顯示，江門、淄博、柳州、自貢、潮州、汕頭、延吉等以美食為特色的小城住宿預訂量較往年增幅明顯。潮州、汕頭五一期間住宿預訂量較2019年同期上漲1200%。

中國商務部組織開展的中華美食薈活動貫穿全年。五一期間，商務部指導地方舉辦多場餐飲促消費活動，為消費者提供多場美食盛宴。上海環球美食節、「江蘇味道」、「豫鑒美食」等活動正火熱舉行。

另據第一財經消息，今年「五一」旅遊市場迎來客流高峰。同程旅行數據顯示，假期首日，平台景區門票訂單量較2019年同期增長超過500%，酒店、大交通預訂量也超過2019年同期水平。假日前幾日，國內各大景區旅遊熱度高漲，眾多熱門景區已提前約滿，並採限流措施。頤和園、黃山、八達嶺長城、鼓浪嶼和華山等傳統熱門景區，迎來客流高峰，旅遊熱度排名進全國前十。