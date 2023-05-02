陸五一拚消費 餐飲同比增長近4成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

五一假期大陸多地遊人如織，旅遊觀光熱情高漲，餐飲消費市場活力十足，假日消費強勁增長。今年五一餐飲業的熱度明顯勝過此前幾年，愈來愈濃的文化氣息和時尚潮流也為餐飲消費市場注入活力和動力。　　

中通社報導，據中國商務部消息，今年五一假期首日，居民出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場大幅升溫。據商務部監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長21.4%。其中，餐飲休閑類消費大幅攀升，重點餐飲企業銷售額同比增長36.9%。　　

平台數據顯示，大陸全國餐廳堂食線上訂座量較2019年同期增長200%以上，五一假日消費顯示出強勁增長勢頭。數據顯示，江門、淄博、柳州、自貢、潮州、汕頭、延吉等以美食為特色的小城住宿預訂量較往年增幅明顯。潮州、汕頭五一期間住宿預訂量較2019年同期上漲1200%。　　

中國商務部組織開展的中華美食薈活動貫穿全年。五一期間，商務部指導地方舉辦多場餐飲促消費活動，為消費者提供多場美食盛宴。上海環球美食節、「江蘇味道」、「豫鑒美食」等活動正火熱舉行。

另據第一財經消息，今年「五一」旅遊市場迎來客流高峰。同程旅行數據顯示，假期首日，平台景區門票訂單量較2019年同期增長超過500%，酒店、大交通預訂量也超過2019年同期水平。假日前幾日，國內各大景區旅遊熱度高漲，眾多熱門景區已提前約滿，並採限流措施。頤和園、黃山、八達嶺長城、鼓浪嶼和華山等傳統熱門景區，迎來客流高峰，旅遊熱度排名進全國前十。

美食 住宿 餐廳

延伸閱讀

韓男團「VIXX」狂來台！首南下辦見面會　打卡狂嗑美食

說出一口好菜 五股守讓堂邀焦桐等名家駐館

大陸五一假期人潮太可怕！廁所排隊3小時 西安古城像「攻城」

黃山擠爆 遊客睡光明頂廁所 網罵景區恥辱「不值得同情」

相關新聞

陸鋼鐵業PMI 連二月萎縮

中物聯鋼鐵物流專業委員會公布4月鋼鐵業採購經理人指數（PMI）僅45，較前月下降3.4，連續兩個月跌破50榮枯線，鋼鐵業...

迎接東海休漁期 陸擴大進口海鮮

5月1日12時起，東海海域全面進入伏季休漁期。當日12時起至8月1日12時，單船桁桿拖網、籠壺類、刺網類、圍網類及船敷箕...

美的 想併購瑞典家電商

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸家電巨擘美的集團正研議收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家...

上海太平洋百貨 將熄燈

正當上海徐家匯商場在官方「五五購物節」、「徐家匯消費季」下努力推出活動搶錢時，在上海商圈屹立30年的台資百貨品牌太平洋百...

馬雲獲聘東京學院客座教授

在放棄螞蟻集團的控制權後，阿里巴巴集團創辦人馬雲的一舉一動持續受到關注。日本東京大學1日公告，聘馬雲為「東京學院（Tok...

寶鋼赴沙國建低碳厚板廠

大陸最大鋼鐵企業寶武集團旗下的寶鋼股份與沙烏地阿拉伯國家石油公司、沙特公共投資基金（PIF）昨（1）日正式簽約，共同在沙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦