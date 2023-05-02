迎接東海休漁期 陸擴大進口海鮮

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸渤海、黃海、東海、南海開始進入伏季休漁期。圖為浙江省舟山市普陀區沈家門漁港停泊的漁船。（新華社）
大陸渤海、黃海、東海、南海開始進入伏季休漁期。圖為浙江省舟山市普陀區沈家門漁港停泊的漁船。（新華社）

5月1日12時起，東海海域全面進入伏季休漁期。當日12時起至8月1日12時，單船桁桿拖網、籠壺類、刺網類、圍網類及船敷箕狀敷網作業進入休漁。 　　

中新社報導，除單錨張綱張網（帆式張網）外的其它張網，休漁時間至8月16日12時；單錨張綱張網（帆式張網）、拖網類及其它未列舉海洋捕撈作業休漁時間，均至9月16日12時。 海洋伏季休漁制度是中國養護海洋生物資源的一項重要制度。

「伏季休漁制度讓海洋生態平衡、漁業資源恢復」。在位於浙江省寧波市奉化區的「漁業村」棲鳳村，擁有近20年漁齡的「浙奉漁11097」船主周南湖正在整理漁具。在伏季休漁期間，他準備將漁船修整翻新，期待新的開漁時節。 　　

與此同時，在位於浙江省寧波市象山縣的石浦港，數千艘漁船首尾相連，進入伏季休漁；在浙江省舟山市普陀區沈家門漁港，漁船陸續到港後呈現出桅桿林立的壯觀景象，漁民們正忙著整理網具，海面上則有不少漁船駛入港內靠泊。 　　

東海正式進入伏季休漁期，許多海鮮進口商瞄準時機，擴大海鮮進口量。據寧波遠通海外漁業有限公司相關負責人鄔佳子介紹，該公司4月份以來已進口250多噸海鮮，包含銀鯧魚、帶魚、墨魚等10餘種消費者接受度較高的品種，接下來幾個月還將根據市場反應調整進口品種和數量。 　　

「隨著愈來愈多的進口海鮮進入市場，民眾的接受度也越來越高。像三文魚（鮭魚）和凍蝦仁等進口海鮮，早就是民眾餐桌上的常客了，有時一頓飯能吃上好幾個國籍的海鮮」，鄔佳子說。

寧波海關指出，為進一步豐富消費者餐桌，保障進口海鮮有序供應民生市場，寧波海關設立了綠色通道，積極推廣提前申報等通關便利化措施，實行隨到隨審、隨到隨驗的通關監管服務，保障海鮮快速通關。

海鮮 海關 鮭魚

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