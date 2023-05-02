東航物流 首通英全貨機航線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

4月29日2時5分，東航物流旗下中國貨運航空一架波音777F全貨機，執行CK213航班滿載貨物從深圳寶安國際機場起飛，經上海前往倫敦斯坦斯特德機場。

這是東航物流繼開通「深圳至阿姆斯特丹」、「深圳至雅加達」、「深圳至洛杉磯」全貨機航線後，在深圳開通的第四條國際全貨機航線，同時也是東航物流首次開通至英國的全貨機航線。　

中新社報導，此次開通的倫敦貨運航線由中國貨運航空全新的波音777F型全貨機執飛，從深圳寶安國際機場起飛，短暫經停上海浦東國際機場後飛往英國倫敦斯坦斯特德機場。

該航線計畫每周執行3班，出港航班目前主要承運電商貨物、服裝、電子霧化產品等各種深圳特色產品和高價值貨物，進口貨物以醫療設備、車輛配件貨物為主，是一條以跨境電商貨物為主的跨境電商空運專線。

「深圳跨境電商企業的數量在全國處於領先地位，航空貨運市場需求旺盛，為航空貨運企業帶來了發展新機遇」。東航物流副總經理王建民表示，未來東航物流將進一步完善在華南地區貨運航線網絡布局，開發深圳至東南亞等地全貨機航線。　

深圳 航線

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