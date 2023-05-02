瀋陽國際汽博會 120品牌參展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第22屆中國瀋陽國際汽車工業博覽會5月1日在瀋陽國際展覽中心啟幕，吸引120個海內外主流汽車品牌，預計意向交易額近24.8億元人民幣。 　　

中新社報導，據組委會介紹，作為中國北方地區汽車品牌推介、新車發布、技術信息交流與市民購車娛樂於一體的綜合平台，本屆瀋陽國際汽博會展會面積超13萬平方米，展出車輛1300餘台，東北首發和首展車型超過15款，現場將召開新車上市發布活動20餘場。展期現場成交車輛預計13000餘台。

展會現場，紅旗、瑪莎拉蒂、捷豹等國內外知名汽車品牌亮相，豪華、合資、自主、新能源等全線主流品牌齊聚。

本屆展會開設了獨立的新能源展館，眾多新能源品牌集中亮相。其中，廣汽埃安、理想、極氪、思浩、歐拉等造車新勢力品牌，攜旗下全系車型亮相。 　

本屆展會組委會相關負責人表示，汽車行業正在經歷自誕生以來最激烈電動化、智能化、網聯化的變革。近年來，新能源汽車產業跑出了加速度，「綠色環保、低碳出行」已成為一種時尚。

品牌 瑪莎拉蒂 人民幣

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