福州推數位人民幣 建台胞生態圈

福州推動數字（位）人民幣不遺餘力，推廣對象包括台胞，福州為來榕台胞、台企開立數位人民幣個人錢包、對公錢包，推動試點運營機構在台胞公寓等台胞集聚區建設數位人民幣應用生態圈。

中新社報導，在去年第五屆數位中國建設峰會期間，福州就發放了2000萬元的數位人民幣紅包、1800萬元的數位人民幣消費券，帶動消費金額超2.7億元人民幣，讓數位人民幣成為促消費利器。

日前結束的第六屆數位中國建設峰會上，福州舉辦2023年數位人民幣產業發展分論壇，加快數位人民幣產業鏈集聚發展；推出數十個數位人民幣應用體驗場景，多渠道推廣數位人民幣應用。在成果展覽會上，各試點銀行機構還設置的數位人民幣展示體驗區吸引許多觀展者互動體驗。

2022年3月31日，福州市加入數位人民幣中國第三批試點。試點一年餘，落地福州的數位人民幣應用場景越來越多，數位人民幣交易額突破了千億元，為福州數字經濟發展增添強勁動能。

截至目前，福州已形成商務、金融、交通出行、教育醫療、對台等十個數位人民幣應用領域，支持商家超萬家。其中，首創數位人民幣應用場景超20個，包括中國首個數位人民幣高速公路全場景應用，在福建省首創鄉村巴士付費、單位繳存住房公積金、社保繳費、醫藥連鎖支付等，推動數位人民幣產業新發展。

福州現已辦理數位人民幣繳納稅費逾139.49億元。福州市稅務局有關負責人表示，推廣使用數位人民幣繳納稅費有助於進一步建立市場化、法治化、國際化的營商環境，將持續擴展納稅人繳費人使用數位人民幣繳納稅費的覆蓋範圍。

福州官方透露，福州將在行業資金流動融通中開放數位人民幣應用場景，推動在零售消費領域應用占比不斷提升，深化對公交易、財政獎補等領域應用，不斷拓展智能合約、跨域支付結算等應用，推動數位人民幣應用增量擴面、場景穩步創新、產業更趨成熟、生態持續完善。

面向台胞台企，福州也將為來榕台胞、台企開立數位人民幣個人錢包、對公錢包，推動試點運營機構在台胞公寓等台胞集聚區建設數位人民幣應用生態圈，開展台灣青年數位人民幣體驗活動；圍繞支付消費、補貼發放、榕台經貿合作等方面打造數位人民幣支付場景，為台胞台企提供更便捷的支付結算服務。

在2023年數位人民幣產業發展分論壇上，福州新區黨工委副書記、管委會主任蘭文表示，福州市將積極探索數位人民幣覆蓋更多特色應用場景，為數位經濟提供更強勁的創新發展動力。