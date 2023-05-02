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寶鋼赴沙國建低碳厚板廠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸最大鋼鐵企業寶武集團旗下的寶鋼股份與沙烏地阿拉伯國家石油公司、沙特公共投資基金（PIF）昨（1）日正式簽約，共同在沙國建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。該基地預計將於2026年底投入運營，這也將是寶鋼股份海外首個全流程生產基地。該項目實施尚需獲得相關監管機構批准、備案、登記。

綜合陸媒報導，協議顯示，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股50%，沙國石油公司和PIF分別持股25%。該合資公司將建成年設計產能250萬噸直接還原鐵、150萬噸厚板的全流程鋼鐵製造基地，產品定位在高端厚板。主要服務中東、北非地區的油氣、造船、海工以及儲罐和壓力容器製造等戰略性工業領域。

寶武集團、寶鋼股份表示此舉是踐行大陸官方推動「一帶一路」發展戰略部署的重要舉措。

該計劃也承載「雙碳」背景下的國際合作。這次三方共同打造的生產基地將充分利用沙國當地豐富天然氣、綠電等資源，將煉鋼過程中的二氧化碳排放量與傳統高爐相比減少60%以上。未來，還將實現與氫氣的兼容，二氧化碳排放量有望減少90%。

事實上，沙國近期與大陸簽了許多合作協議與投資。比如沙國今年3月與中國北方工業集團旗下的華錦集團、盤錦鑫誠集團三方共同出資的成立華錦阿美石油化工有限公司，預計在陸建設煉化一體化項目；在同月，也與大陸民營石化龍頭企業榮盛石化簽署協議，以溢價近九成入股。

北京促成沙伊和解的政治背景下，對於沙國與大陸企業頻繁簽約之舉，英媒《金融時報》和路透皆指出，該舉有望使得沙國石油公司每天向陸增加供應約69萬桶原油，鞏固其作為陸最大原油供應商的地位。

碳排放 北京 沙烏地阿拉伯

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