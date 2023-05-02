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馬雲獲聘東京學院客座教授

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

在放棄螞蟻集團的控制權後，阿里巴巴集團創辦人馬雲的一舉一動持續受到關注。日本東京大學1日公告，聘馬雲為「東京學院（Tokyo College）」客座教授，這是他上月受聘為香港大學榮譽教授後，又在教育界增一新職位。

日本東京大學官方網站表示，聘請馬雲為東京學院客座教授，期待馬雲在三個方面做出貢獻，包括為東京大學的主要研究課題提供建議和支持；與東京大學的研究人員展開聯合研究和項目，特別是在可持續農業和糧食生產領域；透過講座與東京大學師生分享創業、企業管理和創新等方面的豐富經驗和前沿知識。

據每日經濟新聞報導，東京學院為東京大學營運的一個新組織。近一年多來，馬雲曾分別前往荷蘭、日本、泰國等多國的農業研究機構考察農業漁業技術。

今年3月底，馬雲回到中國大陸，現身杭州雲谷學校，時隔一年多來首次在大陸公開露面，受到各界關注，更登上社交平台熱搜榜。

浙江馬雲公益基金會上月還證實，馬雲收到香港大學邀請，受聘為榮譽教授，並表示這項工作與馬雲先生的創業經歷和理念高度契合。

東京大學 日本

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