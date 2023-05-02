上海太平洋百貨 將熄燈

正當上海徐家匯商場在官方「五五購物節」、「徐家匯消費季」下努力推出活動搶錢時，在上海商圈屹立30年的台資百貨品牌太平洋百貨傳出租約在今年到期後可能不續約，這意味上海最後一家太平洋百貨將關門。

遠東SOGO表示，零售因商圈消長與品牌發展策略，開店、閉店是相當正常的事。上海太平洋百貨是一家合資公司，契約在今年屆滿。因當地商圈型態的變化，且現地大樓也比較老舊，經過與合資方的協議，決定不再續約，遠東集團在大陸市場仍將持續發展，如正在籌備中的「重慶遠東城」，將是一個全新的購物中心，無論是業種、商場規劃或品牌精神，都將讓民眾耳目一新。

記者實地探詢太平洋百貨現況，受五一連假與購物節活動，太平洋百貨人流量還可以，不過3樓以上衣鞋等櫃位顯得冷清。一個在百貨進駐十多年知名內衣品牌商戶表示，他們目前在上海僅在該百貨有櫃位。當問及百貨公司後續，可明顯感受該工作人員謹慎態度，他僅淡淡說一句「會有離開的，也會有新的進駐」。

公開資料顯示，太平洋百貨集團為台北太平洋SOGO百貨集團事業之一。太平洋SOGO百貨創立於1987年11月11日，為綜合型百貨事業體。1993年開始進入大陸百貨零售市場，成立上海太平洋百貨有限公司。大陸企業資訊系統「企查查」的訊息顯示，目前股東為太平洋控股與上海徐家匯商城有限公司共同持股，其中前者持股72%，為實控人。

太平洋百貨早年在上海共開設三家商場：淮海店、不夜城店與徐匯店。在1990年代至2000年間是上海最紅火的商場之一。

受市場飽和、電商衝擊等影響，太平洋百貨淮海店在2016年底便因租約到期後就不再續約；位於靜安區的太平洋不夜城店也在2020年租約到期後也交還業主。