美的 想併購瑞典家電商

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸家電巨擘美的集團正研議收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家電品牌納入麾下，可能會面臨政治反對立場。

知情人士表示，美的集團最近幾周對伊萊克斯可能的交易進行初步接觸。知情人士說，伊萊克斯到目前為止尚未接受這提議。

知情人士說，美的集團對伊萊克斯一直很感興趣，只希望達成友好協議。知情人士還表示，除了美的集團以外，包括三星電子在內其他亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

據券商研究報告數據顯示，在西歐的洗衣機和冰箱市場，伊萊克斯公司的市占率均在10%左右，排在第四位。

總部位於斯德哥爾摩的伊萊克斯的B股上周五（28日）因財報優於預期，股價收盤大漲近16％至每股154.55瑞典克朗，帶動公司市值達43億美元。大陸美的股價今年來漲約10％，市值約580億美元。在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易將測試美的集團能夠進行外國收購案的能力。

若能收購伊萊克斯，將為美的集團再添海外收購紀錄。該公司總部位於廣東佛山，在2016年收購東芝公司家電部門控股權，一年後又買下德國工業機器人巨擘Kuka，當時引發德國政府疑慮。

美的集團董事長方洪波2017年暗示有意在歐美進行收購，當時該公司參與了奇異家電部門的競購，後來奇異家電賣給了大陸家電同業海爾集團。

美的集團與伊萊克斯已有一些結盟夥伴關係，並且在2018年共同在中國大陸引進高階家電品牌AEG。