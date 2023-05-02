美的 想併購瑞典家電商

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
瑞典精品家電業者伊萊克斯（Electrolux）傳出獲大陸美的集團洽詢收購交易的可能性。（路透）
瑞典精品家電業者伊萊克斯（Electrolux）傳出獲大陸美的集團洽詢收購交易的可能性。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸家電巨擘美的集團正研議收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家電品牌納入麾下，可能會面臨政治反對立場。

知情人士表示，美的集團最近幾周對伊萊克斯可能的交易進行初步接觸。知情人士說，伊萊克斯到目前為止尚未接受這提議。

知情人士說，美的集團對伊萊克斯一直很感興趣，只希望達成友好協議。知情人士還表示，除了美的集團以外，包括三星電子在內其他亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

據券商研究報告數據顯示，在西歐的洗衣機和冰箱市場，伊萊克斯公司的市占率均在10%左右，排在第四位。

總部位於斯德哥爾摩的伊萊克斯的B股上周五（28日）因財報優於預期，股價收盤大漲近16％至每股154.55瑞典克朗，帶動公司市值達43億美元。大陸美的股價今年來漲約10％，市值約580億美元。在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易將測試美的集團能夠進行外國收購案的能力。

若能收購伊萊克斯，將為美的集團再添海外收購紀錄。該公司總部位於廣東佛山，在2016年收購東芝公司家電部門控股權，一年後又買下德國工業機器人巨擘Kuka，當時引發德國政府疑慮。

美的集團董事長方洪波2017年暗示有意在歐美進行收購，當時該公司參與了奇異家電部門的競購，後來奇異家電賣給了大陸家電同業海爾集團。

美的集團與伊萊克斯已有一些結盟夥伴關係，並且在2018年共同在中國大陸引進高階家電品牌AEG。

瑞典 品牌

延伸閱讀

聯邦快遞參展跨境電商博覽會 助中小企業賣向全球

吳媛媛／如何閱讀與寫作：瑞典高中國文試題為何被稱「魔王級考卷」？

中華郵政因應電商趨勢 「國際e小包」5／1起增寄俄羅斯

瑞典國會議員辦座談會 無條件支持台灣參與WHA

相關新聞

陸鋼鐵業PMI 連二月萎縮

中物聯鋼鐵物流專業委員會公布4月鋼鐵業採購經理人指數（PMI）僅45，較前月下降3.4，連續兩個月跌破50榮枯線，鋼鐵業...

迎接東海休漁期 陸擴大進口海鮮

5月1日12時起，東海海域全面進入伏季休漁期。當日12時起至8月1日12時，單船桁桿拖網、籠壺類、刺網類、圍網類及船敷箕...

美的 想併購瑞典家電商

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸家電巨擘美的集團正研議收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家...

上海太平洋百貨 將熄燈

正當上海徐家匯商場在官方「五五購物節」、「徐家匯消費季」下努力推出活動搶錢時，在上海商圈屹立30年的台資百貨品牌太平洋百...

馬雲獲聘東京學院客座教授

在放棄螞蟻集團的控制權後，阿里巴巴集團創辦人馬雲的一舉一動持續受到關注。日本東京大學1日公告，聘馬雲為「東京學院（Tok...

寶鋼赴沙國建低碳厚板廠

大陸最大鋼鐵企業寶武集團旗下的寶鋼股份與沙烏地阿拉伯國家石油公司、沙特公共投資基金（PIF）昨（1）日正式簽約，共同在沙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦