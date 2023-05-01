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陸4月造車新勢力洗牌 理想汽車交付2.57萬輛續稱霸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
理想汽車公布4月交付量為2.56萬輛，目前盤據4月造車新勢力榜首。（新華社）
理想汽車公布4月交付量為2.56萬輛，目前盤據4月造車新勢力榜首。（新華社）

大陸多家新能源車企在1日發布4月新車交付狀況，其中，造車新勢力理想汽車共交付新車約2.57萬輛，再度刷新自身單月交付新紀錄並連續兩個月交付超2萬輛，年增516.3%。此外，4月交付超過萬輛的除理想外，還有哪吒汽車，其餘都未超過萬輛。造車新勢力排行榜再度洗牌。

經統計，據已發布的交付量，排名前五依序為理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車、小鵬起車與蔚來汽車，4月交付量分別為2.57萬輛、1.1萬輛、0.87萬輛、0.7萬輛與0.68萬輛。從上述可知，只有理想汽車、哪吒汽車交付量上萬，其他都在萬輛以下。

傳統造車新勢力三巨頭「蔚小理」雖然4月交付量排名大洗牌，但各有交付目標。理想汽車執行長李想稱，理想L7在首個完整的交付月份實現了交付過萬輛，預計到2025年，理想汽車將形成「一款超級旗艦車型+五款增程電動車型+五款高壓純電車型」的產品布局，面向人民幣20萬以上的市場。

小鵬汽車則表示，小鵬G6計劃於今年第2季末發布，隨即啟動交付。公司正在提高產量，並在不久的將來加快向客戶交付小鵬P7i；蔚來方面則稱，全新ES6已在上海車展亮相，5月生產車型將從兩款增加到五款。

乘聯會近期發布調研顯示，新能源受出口影響季節性波動，預計零售落在50萬輛左右，月減8.4%，滲透率約31.8%。對於汽車後市，乘聯會預期4月汽車市場溫和修復，市場價格戰熱度消退，消費者觀望情緒階段性緩解，前期壓抑的消費需求有所釋放，有利車市企穩。

機構中銀證券研報則分析，目前各地汽車促銷活動逐步平穩，消費者觀望態度緩解，加上大量新車型發布及去年同期基數較低，預計4月銷量年增快速增長。此外隨著大陸經濟復甦、汽車價格趨穩，預計汽車銷量有望持續回暖。

理想汽車 車展

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