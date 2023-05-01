經貿團赴歐豐收 嘉興簽約外資逾6億美元

參加德國漢諾威工業展會、在慕尼黑舉辦投資合作對接會、赴瑞士開展項目洽談會……近日，浙江嘉興赴歐經貿考察團（經貿團）結束行程回到大陸。經貿團推動一批在談項目實質性商洽細節，並簽約2個重大產業項目，投資總額超6億美元，其中單個項目達5億美元，為當地近3年來最大製造業外資項目。

中新社報導，2022年底，嘉興就開始籌劃此次出訪。「因為精準對接需求，在歐洲舉辦的經貿合作交流會上，雙方的新項目、新投資機會頻頻閃現。」經貿團成員、嘉興市商務局局長張月琴說，經貿團受到新朋老友的重視，原本計劃一個半小時的推薦會，硬生生被外商延長了40分鐘。

目前，已有外資企業敲定回訪的時間，也有外資企業直接敲定了雙方合作意向。

嘉興和德國淵源深厚，是德國企業在中國投資最集聚的城市之一，吸引了173家知名德國企業，投資總額29.6億美元。德國是嘉興第四大出口市場，當地超過2000家外貿企業與德國有貿易關係，2022年與德國的進出口總額192.6億元人民幣，同比增長11.8%。

2023年一季度，嘉興實到外資14.6億美元，總量居浙江省第三位，引進招大引強項目108個，其中超億美元項目34個，列浙江省第一位。此外，從到資情況來看，2022年，嘉興來自德國的實到外資同比增長57.7%；2023年一季度同比增長339%。