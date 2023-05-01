北京首季外貿進出口 同比增11.6%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
參觀者在天竺綜保區內的文物展廳內駐足。圖／本報北京傳真
參觀者在天竺綜保區內的文物展廳內駐足。圖／本報北京傳真

資料顯示，今年一季度，北京地區實現外貿進出口8992.4億元人民幣，同比增長11.6%，對中國大陸外貿增長的貢獻率最大，達20.8%。

目前，北京地區共有海關註冊企業7.3萬家，其中排名前100的重點企業一季度進出口增長19.5%，占同期北京地區進出口總值超八成。同時，一季度北京地區民營企業進出口實現20.2%的增速，為地區整體外貿增長發揮了積極作用。

北京企業與230個國家和地區有貿易往來。一季度，北京地區前三大貿易夥伴是歐盟、美國、東協；北京對共建「一帶一路」國家進出口占比達49.9%，對RCEP其他成員國進出口占比18%。同時，新興貿易夥伴表現亮眼，北京對巴西進出口增幅達113.6%，巴西已躍升為北京地區第四大貿易夥伴。

在北京天竺綜保區，「保稅+」業態發展迅猛。在綜合保稅區內舉辦的國際文物藝術品博覽會，只需15分鐘，展品就能從口岸提貨到展館。截至今年3月底，北京海關在該模式下，共監管進境文化藝術品5.3萬件。受益於「區內倉儲+區外維修」、「保稅維修」等優惠政策，境外入區待維修的貨物、料件，均可享受保稅政策；區內企業維修用設備，享受免稅政策。截至今年3月底，北京海關共監管飛機發動機包修轉包修理147台。資料顯示，一季度，天竺綜保區進出口增速由去年同期的15%，躍升至54.1%。

海運進口貨物「船邊直提」，空港口岸物流「一網通辦」……北京海關連續5年開展跨境貿易便利化專項行動，累計推出148項創新措施，持續優化進出口貨物通關模式。今年一季度，北京關區進出口整體通關時間，較2017年分別壓減了76.4%、92.5%，均創歷史最好水平。

北京 海關 藝術品

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