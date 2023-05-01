陸企搶攻未來車 拚領先國際

在不久前於上海閉幕的2023第二十屆上海國際汽車工業展覽會上，10天時間人潮不斷湧入展館內，1413台整車在此展出，其中新能源汽車堪稱主角。

中新社報導，與此同時，45公里外的浦東金橋，上海恩井汽車科技有限公司（恩井智控）總經理連曉剛正和工程師們埋頭於實驗室中，在經歷了無數次開合測試與數據測算後，連曉剛對於恩井研發的智能車門控制模塊滿懷希望。他有信心在不久的將來，傳統汽車的四門兩蓋會發生顛覆性變化。

距離恩井智控不到3公里的由度工場內，搭載著6部傳感器的數據採集車踏上了征程。「通過在車上搭載的雷達對園區進行點雲集的掃描，我們可以實現園區具體位置的高精度評估，精確度可以達到10厘米的量級」，上海幾何夥伴智能駕駛有限公司產品總監周明宇說。

從智能車門控制，到鋰電池安全防控，再到自動駕駛的軟硬體集成和多傳感融合感知，上海金橋經濟技術開發區所營造的大陸國內最友好未來車生態環境正在發揮虹吸效應，一大批與未來車相關的中國大陸隱形冠軍企業紛至沓來，他們所涉足的研發領域不僅做到了國際同步，有的甚至領先國際，更有甚者做到全球獨此一家。

哲弗智能系統就是一家勇闖鋰電池智慧安防無人區的中國大陸本土企業。目前，由其研發的熱失控「主動安全+監測預警+被動安全」全面智慧安全防控解決方案，放眼全球都處引領地位。

電動汽車的續航里程一直是一個難點，連曉剛說，新一代的電動尾翼可做到降低整車風阻係數，從而助力續航里程。不僅如此，傳統電動尾翼只有當車速達120公里以上的時候才能夠進行自動升降，但是大陸國內的路況複雜，可能當車速達到60公里時就有尾翼升降的需求，基於這個進行研發，我們重新定義了汽車耐久系統。

連曉剛解釋道，這雖然是大陸團隊在汽車產業彎道超車的一小步，但卻代表了大陸電動車、智能車在這一應用場景上的需求變化。