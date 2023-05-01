陸上市公司 今年現金分紅逾8兆台幣

根據中國上市公司協會（簡稱「上市協」）最新公布數據，今年中國大陸有3,413家上市公司將實施或公布年度現金分紅方案，占比67%，合計現金分紅金額達人民幣1.89兆元（約合新台幣8.41兆元），創歷史新高。其中，有27家公司分紅金額超過人民幣百億元，中國工商銀行分紅金額更將超過人民幣千億元。

中國工商銀行今年擬分紅金額達人民幣1,081.69億元（約合新台幣4,814億元），暫居所有上市公司之冠。銀行股一向是大陸上市公司發放現金股利的主力軍。

中國證券報指出，截至4月10日，有24家A股上市銀行公布去年財報，其中23家A股上市銀行宣布擬進行現金分紅，金額合計達人民幣5,373.75億元（約合新台幣2兆3,913億元）。按4月10日收盤價計算，超過10家銀行的現金殖利率超過5%。

具體來看，大陸六大國有商業銀行合計擬現金分紅金額就超過人民幣4,000億元。除中國工商銀居冠外，中國建設銀行以擬分紅金額人民幣972.54億元居次。

中國農業銀行、中國銀行的擬分紅金額分別為人民幣777.66億元、682.98億元；交通銀行、郵儲銀行的擬分紅金額也都超過人民幣200億元，分別為277.00億元、255.74億元。

早年大陸上市公司絕少派發現金股利，因此被譏為「鐵公雞」。但在官方強力要求下，過去幾年這種情況已有明顯改變。

中國上市公司協會學術顧問委員會委員程鳳朝早前接受大陸《經濟日報》採訪時表示，過去A股上市企業分紅少，投資者只好通過股票買賣博價差賺錢，從而加大了股價波動。

程鳳朝指出，若上市公司承諾長期合理分紅，就能有力吸引風險偏好低的長線資金入市。因此，提高上市公司質量的一個重要方面，就是落實到上市公司分紅上。

程鳳朝稱，近年來發布年度現金分紅預案的上市公司數量穩步增長，現金分紅預案總額也年年遞增，尤其是連續5年或者10年分紅的上市公司數量有了明顯提升。

中國證監會主席易會滿去年4月出席中國上市公司協會第三屆會員代表大會時強調，上市公司質量的提升，最終要體現在價值創造和價值分配能力上。上市公司要繼續通過現金分紅、股份回購等方式增強對股東的回報，提升投資者的獲得感。

根據上市協的報告，截至4月29日，中國大陸現有上市公司5,079家。2022年全年，大陸境內上市公司共實現營收人民幣71.53兆元，年比增長7.2%；實現淨利潤人民幣5.63兆元，年比增長0.8%。