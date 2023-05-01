上市公司發8.4兆元股息

中國上市公司協會（簡稱上市協）最新公布數據，今年大陸有3,413家上市公司將實施或公布年度現金股利方案，占全體上市公司67%，合計現金股利金額達人民幣1.89兆元（約合新台幣8.4兆元），創歷史新高。

其中，有27家公司配息金額超過人民幣百億元，中國工商銀行配息金額更將超過人民幣千億元。工行今年擬配息金額達人民幣1,081億元（約新台幣4,814億元），暫居所有上市公司之冠。銀行股一向是大陸上市公司發放現金股利的主力軍。

中國證券報指出，截至4月10日，有24家A股上市銀行公布去年財報，其中23家A股上市銀行宣布擬進行現金配息，金額合計達人民幣5,373.7億元（約合新台幣2.4兆元）。按4月10日的收盤價計算，超過十家銀行的現金殖利率超過5%。

具體來看，大陸六大國有商業銀行合計擬現金分紅金額就超過人民幣4,000億元。除工行居冠，建設銀行以人民幣972.5億元居次。

農業銀行、中國銀行的配息金額分別為人民幣777.6億元、682.9億元；交通銀行、郵儲銀行的金額也都超過人民幣200億元，分別為277億元、255.7億元。