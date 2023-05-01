土地拍賣 長三角最熱
大陸土地拍賣市場在不同城市冷熱不均。中指研究院數據顯示，今年4月大陸全國22個重點集中供地城市中，共有11個城市掛牌出讓宅地80餘宗。
其中，長三角地區表現最火熱，上海在本輪土拍中一次性推出19宗住宅用地，拍地總金額近人民幣519億元，平均溢價率約7.3%，大型房企積極搶標，共吸引超50家房企競標，為近六年最多。
中指研究院數據顯示，22城成交地價來到上限的占比達47%，以底價成交占比達45%。其中北京、上海、杭州、合肥等城市地價達到上限占比均在六成以上。另外，中指數據CREIS跟蹤統計，首四個月非核心一二線城市土拍市場仍以底價成交為主。意味在房地產市場分化行情下，房企選擇重返一二線核心城市，而非核心區土地多以底價成交。
近期，熱點城市廣州、上海、合肥、杭州和成都五城4月供地結束，共攬金人民幣1,050億元。
合肥土拍也有火熱表現。克而瑞統計合肥一批土拍狀況：參拍房企總數超過60家。其中當地部分縣城土地參拍房企數量也均超過十家，甚至多於一些市區土地。 報名房企主要以央企、國企和深耕合肥的民企為主，包括保利、華潤、招商、中海皆有現身。
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