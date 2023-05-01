東航物流 開通英國航線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

4月29日2時5分，東航物流旗下中國貨運航空的一架波音777F全貨機，執行CK213航班滿載著貨物從深圳寶安國際機場起飛，經上海前往倫敦斯坦斯特德機場。

中新社報導，據悉，這是東航物流繼開通深圳至阿姆斯特丹、深圳至雅加達、深圳至洛杉磯全貨機航線後，在深圳開通的第四條國際全貨機航線，同時也是東航物流首次開通至英國的全貨機航線。

此次開通的倫敦貨運航線由中國貨運航空全新的波音777F型全貨機執飛，從深圳寶安國際機場起飛，短暫經停上海浦東國際機場後飛往英國倫敦斯坦斯特德機場。按照計劃，該航線計劃每周執行3班。出港航班目前主要承運電商貨物、服裝、電子霧化產品等各種深圳特色產品和高價值貨物，進口貨物以醫療設備、車輛配件貨物為主，是一條以跨境電商貨物為主的跨境電商空運專線，後期將結合市場情況不斷豐富貨源。

「深圳跨境電商企業的數量在全國處於領先地位，航空貨運市場需求旺盛，為航空貨運企業帶來了發展新機遇。」東航物流副總經理王建民表示。據悉，未來東航物流將進一步完善在華南地區貨運航線網路布局，在加密原有歐美航線的同時，進一步藉助深圳的區位優勢，開發深圳至東南亞等地全貨機航線。

深圳 航線

延伸閱讀

核潛艦文件外洩 英海軍徹查：不涉機密

推台灣智慧物流學校 謝國樑：打造智慧物流新鎮增就業

小學生驚見路上有斷指…物流大叔夾斷手指 悲痛「趕送貨沒空看醫生」

習近平視察廣東後 深圳退休官墜亡惹疑

相關新聞

陸上市公司 今年現金分紅逾8兆台幣

根據中國上市公司協會（簡稱「上市協」）最新公布數據，今年中國大陸有3,413家上市公司將實施或公布年度現金分紅方案，占比...

陸手機市場觸底 廠商創新求突破

儘管一季度中國大陸手機市場仍在收縮，但大陸廠商通過創新、差異化、折疊屏（折疊螢幕）手機等策略尋求破局之道，為有望回暖的市...

北京首季外貿進出口 同比增11.6%

資料顯示，今年一季度，北京地區實現外貿進出口8992.4億元人民幣，同比增長11.6%，對中國大陸外貿增長的貢獻率最大，...

陸4月製造業PMI 跌回榮枯線下

大陸國家統計局昨公布四月中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），較上月回落二點七至四十九點二，為時隔三個月再度跌落至景氣榮枯...

陸企搶攻未來車 拚領先國際

在不久前於上海閉幕的2023第二十屆上海國際汽車工業展覽會上，10天時間人潮不斷湧入展館內，1413台整車在此展出，其中...

經貿團赴歐豐收 嘉興簽約外資逾6億美元

參加德國漢諾威工業展會、在慕尼黑舉辦投資合作對接會、赴瑞士開展項目洽談會……近日，浙江嘉興赴歐經貿考察團（經貿團）結束行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦