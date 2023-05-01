數字中國建設峰會 總投資逾3億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期兩天的第六屆數字（數位）中國建設峰會28日在福州閉幕。福建省發展和改革委員會4月28日發布統計數據顯示，本屆峰會共招商對接數位經濟項目606個，總投資3357億元（人民幣，下同）。

中新社報導，組委會人士稱，本屆峰會成果豐碩，一系列數位新技術新產品集中發布，一批數位經濟重大項目集中簽約，舉辦數據資源、數位政務、數位治理等20個分論壇。 　　

在本屆峰會對接項目中，集中簽約項目52個，總投資581億元；項目平均投資額比上屆增長超30%，涵蓋數位基礎設施、物聯網、新能源等領域。 　　

第六屆數字中國建設成果展覽會吸引中國電科、中國電子、華為、阿里巴巴、騰訊、中興通訊、浪潮集團、京東方等320餘家企業參展，從數位基礎設施、數據資源、數位經濟、數位領域國際合作等11個方面，展示2022年以來中國數位化發展創新實踐。與會專家、企業家普遍認為，連續舉辦六屆的數字中國建設峰會，集中發布中國信息化政策，為數位企業合作提供窗口。

物聯網

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