陸手機市場觸底 廠商創新求突破

儘管一季度中國大陸手機市場仍在收縮，但大陸廠商通過創新、差異化、折疊屏（折疊螢幕）手機等策略尋求破局之道，為有望回暖的市場做好充足準備。

中新社報導，本周多家市場研究機構數據顯示，儘管2023年一季度手機出貨量仍在下降，但降幅收窄，顯示觸底跡象。市場調查機構Counterpoint手機銷量月度報告顯示，2023年第一季度，大陸智能手機市場銷量同比下降5%，與此前季度兩位數的同比降幅相比有所改善，且銷量環比增長10%，市場顯示出觸底跡象。

IDC（國際數據公司）數據顯示，2023年第一季度，大陸智能手機市場出貨量約6544萬台，同比下降11.8%。IDC中國高級分析師郭天翔認為，降幅已經明顯收窄，預計已臨近谷底。

應對市場大盤的新常態，大陸手機廠商逐漸調整了出貨節奏和全年規劃，並在一季度爭相推出更有吸引力的產品。各家廠商紛紛在一季度發布迭代產品，如在高端市場，華為發布了P60系列，OPPO發布了OPPO Find X6等。

中端手機市場則陷入白熱化競爭，廠商持續在更實惠的價位段為市場提供旗艦晶片下沉、大內存、影像提升、快充等配置突破的產品，例如Redmi K60、一加Ace2V、realme GT Neo5等新品。

北京博瑞恒咨詢有限公司咨詢總監張揚表示，影像能力成為廠商的突破重點，2023年新發布的高端機基本將暗光長焦拍攝能力作為主要宣傳點之一，要想取得較強的暗光長焦拍攝能力，大底傳感器、ISP影像晶片、光學長焦模組、影像算法缺一不可。

在折疊螢幕手機市場，大陸廠商正在逐漸顯示出過人的優勢。IDC數據顯示，2023年第一季度，大陸折疊螢幕產品出貨量保持穩定，出貨量達到102萬台，同比增長52.8%。

CINNO Research資深分析師劉雨實表示，智能手機廠商除了在影像功能上持續拓展自主研發加強垂直整合外，在其他可能的方向上也多有布局和嘗試，例如矽氧負極電池、納米微晶玻璃、折疊與拉伸整機設計、低軌道衛星通信等。

展望未來的手機市場，Counterpoint預計，大陸市場將在今年第二季度進一步復甦。大陸第一季度國內生產總值（GDP）同比增長4.5%，超出預期，社會消費品零售總額亦同比增長5.8%。這些利好數據足夠表明，大陸的國內需求市場正在明顯回升。

郭天翔認為，隨著國家各種促進經濟的政策有效實施，消費者信心逐漸恢復，接下來的618促銷季，能否吸引更多消費者的購買欲望，從而扭轉大陸手機市場的下降趨勢，將至關重要。